- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 459
- Время на прочтение
- 1 мин
Отключение света 25 января: в "Укрэнерго" сообщили о новых графиках
Ситуация в энергосистеме в течение суток может измениться.
В воскресенье, 25 января, меры ограничения потребления электроэнергии будут применены на всей территории Украины.
Об этом сообщили в «Укрэнерго».
В течение следующих суток для населения будут действовать графики почасовых отключений (ГПВ), а для промышленности — графики ограничения мощности (ГОП).
Причиной таких вынужденных мер стали последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.
В «Укрэнерго» предупредили, что ситуация в энергосистеме в течение суток может измениться.
«Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — говорится в сообщении.
Энергетики призывают экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.
Напомним, после удара российской террористической армии по Киеву в ночь на 24 января в украинской столице действуют экстренные отключения электроэнергии. Самая сложная ситуация сложилась на левом берегу.