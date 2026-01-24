Отключение света 25 января: в "Укрэнерго" сообщили о новых графиках

Отключение света в Украине / © ТСН

В воскресенье, 25 января, меры ограничения потребления электроэнергии будут применены на всей территории Украины.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

В течение следующих суток для населения будут действовать графики почасовых отключений (ГПВ), а для промышленности — графики ограничения мощности (ГОП).

Причиной таких вынужденных мер стали последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

В «Укрэнерго» предупредили, что ситуация в энергосистеме в течение суток может измениться.

«Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — говорится в сообщении.

Энергетики призывают экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.

Напомним, после удара российской террористической армии по Киеву в ночь на 24 января в украинской столице действуют экстренные отключения электроэнергии. Самая сложная ситуация сложилась на левом берегу.