- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1904
- Время на прочтение
- 1 мин
Отключение света 26 декабря: какие графики применят
В «Укрэнерго» сообщили о графиках почасовых отключений 26 декабря.
В четверг, 26 декабря, в большинстве областей Украины снова будут действовать ограничения электроснабжения.
Об этом сообщили в «Укрэнерго».
«Будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)», — отметили энергетики.
Также добавили, что введение графиков связано с последствиями недавних массированных ракетно-дроновых атак РФ на украинские энергообъекты. ситуация в энергосистеме динамична и может измениться в любой момент в зависимости от уровня потребления и темпов ремонтных работ.
Напомним, ранее мы писали, повлияют ли морозы на отключение света.
Ранее сообщалось, что в Одессе 25 декабря введены аварийные отключения. Это вынужденная мера с целью недопущения перегрузки поврежденного оборудования.