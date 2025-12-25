ТСН в социальных сетях

Украина
1904
1 мин

Отключение света 26 декабря: какие графики применят

В «Укрэнерго» сообщили о графиках почасовых отключений 26 декабря.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Отключение света

Отключение света / © ТСН.ua

В четверг, 26 декабря, в большинстве областей Украины снова будут действовать ограничения электроснабжения.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

«Будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)», — отметили энергетики.

Также добавили, что введение графиков связано с последствиями недавних массированных ракетно-дроновых атак РФ на украинские энергообъекты. ситуация в энергосистеме динамична и может измениться в любой момент в зависимости от уровня потребления и темпов ремонтных работ.

Напомним, ранее мы писали, повлияют ли морозы на отключение света.

Ранее сообщалось, что в Одессе 25 декабря введены аварийные отключения. Это вынужденная мера с целью недопущения перегрузки поврежденного оборудования.

1904
