Отключение света 26 декабря: в "Укрэнерго" сообщили о графиках

Ограничения будут действовать с 08:00 до 21:00.
В Украине в четверг, 26 декабря, будут действовать графики отключения света. Облэнерго будут задействовать одну и полторы очередей отключений.
Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".
Для бытовых потребителей время применения и объемы отключений света будут действовать
- 08:00 – 17:00 – полторы очереди отключений;
- 17:00 – 21:00 – одна очередь отключений.
Применение графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса будет действовать с 07:00 до 22:00.
Время применения и объем ограничений в течение суток может измениться, напоминают энергетики. Именно поэтому советуют узнавать актуальные графики на сайтах облэнерго.
"Причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной дроновой атаки 25 ноября. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", — заявляют в НЭК.
Напомним, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк порадовался прогнозом об отключении света зимой. Сейчас энергетика подготовлена в лучшее, чем прошлой зимой, говорит он.
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