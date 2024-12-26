Отключение света 26 декабря: в "Укрэнерго" сообщили о графиках

Ограничения будут действовать с 08:00 до 21:00.

В Украине в четверг, 26 декабря, будут действовать графики отключения света. Облэнерго будут задействовать одну и полторы очередей отключений.

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Для бытовых потребителей время применения и объемы отключений света будут действовать

08:00 – 17:00 – полторы очереди отключений;

17:00 – 21:00 – одна очередь отключений.

Применение графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса будет действовать с 07:00 до 22:00.

Время применения и объем ограничений в течение суток может измениться, напоминают энергетики. Именно поэтому советуют узнавать актуальные графики на сайтах облэнерго.

"Причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной дроновой атаки 25 ноября. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", — заявляют в НЭК.

Напомним, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк порадовался прогнозом об отключении света зимой. Сейчас энергетика подготовлена в лучшее, чем прошлой зимой, говорит он.

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