Отключение света 26 февраля: какие графики применят

В четверг, 26 февраля, в большинстве областей Украины в течение всех суток будут действовать графики отключений электроэнергии.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

«В большинстве регионов Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)», — сообщили в «Укрэнерго».

Как сообщают энергетики, необходимость введения ограничений возникла из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры в результате предварительных ракетно-дроновых атак РФ. Специалисты отмечают, что ситуация в энергосистеме остается динамической, поэтому продолжительность отключений может корректироваться в зависимости от текущего состояния сети.

«Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее бережливо!», — говорится в обращении энергетических компаний.

Напомним, энергетическая ситуация в столице остается стабильно сложной, поэтому киевлянам не следует ожидать возвращения к классическим графикам отключений света по меньшей мере до апреля.

Как прогнозируют эксперты, отключение света будет продолжаться и весной, хотя солнечная генерация и будет помогать частично компенсировать дефицит в сети.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о прекращении аварийных поставок электроэнергии в Украину с 23 февраля.

В свою очередь, «Укрэнерго» объяснило, останется ли Украина без света из-за демарша словацкого премьера Фицо.