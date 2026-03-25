Отключение света 26 марта: в "Укрэнерго" сделали заявление о состоянии энергосистемы

В четверг 26 марта отключение света в регионах Украины не прогнозируется.

Об этом заявили в «Укрэнерго».

«Завтра, в четверг, применение мер ограничения потребления не планируется», — сообщили энергетики.

В то же время, они отметили, что в Украине фиксируют постепенный рост потребления электроэнергии, поэтому призвали граждан рационально пользоваться ресурсом и, по возможности, переносить использование мощных электроприборов на дневное время.

В частности, наиболее целесообразно потреблять электроэнергию в период с 11:00 до 15:00, когда солнечные электростанции работают наиболее эффективно. Вечером, с 17:00 до 22:00, рекомендуют ограничить нагрузку на сеть и не включать несколько энергоемких приборов одновременно.

Рост потребления объясняют, в частности, погодными условиями. Из-за облачности во многих регионах снижается эффективность домашних солнечных электростанций, что заставляет потребителей больше пользоваться электроэнергией из общей сети.

Ситуацию в энергосистеме также усугубляют последствия недавних российских обстрелов. Из-за атак повреждена энергетическая инфраструктура, в результате чего без света остаются потребители в Харьковской, Полтавской, Сумской и Одесской областях.

Самая сложная ситуация наблюдается на Черниговщине. Там из-за серии ударов повреждено энергооборудование, что заставило ввести почасовые отключения. Ограничения обещают упразднить после стабилизации работы энергосистемы.

Энергетики отмечают, что ситуация остается динамичной, поэтому украинцев просят следить за официальными сообщениями своих облэнерго и придерживаться рекомендаций по экономному потреблению электроэнергии.