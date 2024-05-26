Отключение света 26 мая: в Минэнерго рассказали о ситуации в энергосистеме

Какая ситуация в энергосистеме, где и почему были отключения света.

По данным Минэнерго, на текущие сутки – 26 мая – отключений света в Украине не планируется, но на ситуацию могут влиять погодные условия, а также уровень потребления электроэнергии. Потому потребителей просят ответственно потреблять электроэнергию.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии – 12 000 МВт*ч. Экспорт не предполагается. За прошедшие сутки Украина оказывала аварийную помощь Польше – получала излишки электроэнергии из польской энергосистемы.

В Хмельницкой области из-за ракетной атаки в ночь на 26 мая обесточивалось более 11 тысяч абонентов. Пока ограничения потребителей не предусматриваются.

В Винницкой области по технологическим причинам отключалась воздушная линия облэнерго. В результате обесточились подстанции и присоединенные к ним бытовые потребители. Всех заживили.

На Закарпатье во время грозы отключилась воздушная линия облэнерго, обесточивались бытовые потребители. Все заживлены.

Напомним, в ДТЭК ответили, сколько украинцам придется жить с графиками отключения света.

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