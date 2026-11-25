Отключение света в Украине 26 ноября / © ТСН

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В четверг, 26 ноября, в части областей Украины в течение всех суток будут действовать плановые отключения электроэнергии. Ограничения будут относиться ко всем категориям потребителей, а их объем составит от 0,5 до 3,5 очереди.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

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Какие ограничения будут действовать 26 ноября

По информации энергетиков, графики будут применяться с 00:00 до 23:59. Для промышленных потребителей предусмотрены графики ограничения мощности, для населения и других категорий потребителей почасовые отключения.

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Причиной ограничений послужили последствия российских атак на энергосистему. Энергетики продолжают восстанавливать поврежденное оборудование и делают все возможное, чтобы скорейшее возвращение электроснабжения потребителям.

Конкретные часы обесточивания зависят от региона и группы потребителей. Время и объем ограничений могут изменяться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Актуальные графики публикуют региональные облэнерго и ДТЭК (дополняется).

Российские атаки повреждают энергетику: что известно о ситуации

Российские войска продолжают избивать по энергетическим объектам Украины. В частности, 25 ноября оккупанты массированно атаковали одну из теплоэлектростанций ДТЭК. В результате ударов оборудование получило существенные повреждения, а сама станция прекратила производить электроэнергию.

В тот же день под российскими ударами очутились энергетические объекты в центральных областях Украины. В Житомирском районе ночью российский беспилотник атаковал объект энергетической инфраструктуры, а в Полтавском районе дрон попал в такой объект уже днем. По предварительным данным, там пострадали три человека.

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Накануне русские войска били по объектам в Ровенской области: под ударом оказался север области. Энергетикам удалось оперативно стабилизировать ситуацию, и к моменту сообщения все абоненты были со светом. В то же время в регионе продолжили действовать почасовые графики отключений.

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