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Отключение света 26 ноября: в "Укрэнерго" сообщили о графиках

Отключение света 26 ноября: в "Укрэнерго" сообщили о графиках

Отключение света. / Фото: УНИАН

Время применения и объем ограничений могут измениться.

В Украине во вторник, 26 ноября, будут действовать графики отключения света. Облэнерго будут задействовать одну очередь отключений.

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Сегодня время применения и объем ограничений будут следующими:

  • 7:00 – 10:00 – одна очередь отключений,
  • 14:00 – 21:00 – одна очередь отключений.

Время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток. Поэтому актуальную информацию о
графики отключений можно найти на сайтах и официальных страницах облэнерго.

"Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября. Аварийно-восстановительные работы продолжаются", – говорится в сообщении.

Напомним, генеральный директор энергопоставщика YASNO Сергей Коваленко объяснил, почему графики отключений света постоянно меняются. В частности, когда неблагоприятная погода плюс обстрелы, графики отключений многократно корректируются "Укрэнерго".

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