Отключение света 26 октября: где и когда не будет электричества

Отключение света 26 октября / © ТСН.ua

Реклама

Завтра, 26 октября, в некоторых регионах Украины снова будут действовать графики отключений света.

Об этом передает «Укрэнерго».

Графики почасовых отключений:

Реклама

с 09:00 до 22:00 — объемом от 0.5 до 1 очереди

Графики ограничения мощности:

от 09:00 до 22:00 — для промышленных потребителей.

Причина временного возврата ограничений — повреждение энергообъектов после массированных российских атак.

«Укрэнерго» предупреждает, что в течение суток графики применения ограничений могут быть изменены. Точные графики отключений можно посмотреть на сайтах облэнерго вашего региона и ДТЭК.

Также украинцев просят потреблять электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику.

Реклама

Раньше мы писали, подорожает ли электричество зимой на фоне блекаутов.