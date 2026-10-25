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Отключение света 26 октября: в части областей Украины будут действовать графики
Графики отключения света 26 октября охватят все категории потребителей по части областей. Узнайте, когда будут действовать ограничения и почему их вводят.
В понедельник, 26 октября, в части областей Украины будут введены графики почасовых отключений электроэнергии. Также будут ограничивать потребление электроэнергии для промышленности.
Об этом сообщили в «Укрэнерго».
Меры ограничения будут действовать в течение дня — с 06:00 до 23:59.
В частности, предусмотрены графики ограничения мощности для промышленности — с 06:00 до 23:59. Также известно о графиках почасовых отключений для всех категорий потребителей — с 06:00 до 23:59, объемом от одной до двух очередей.
Причиной ограничений послужили последствия массированных российских атак на энергетические объекты.
В то же время ситуация в энергосистеме может изменяться в зависимости от последствий обстрелов. Потому украинцам советуют следить за актуальными графиками на официальных страницах операторов систем распределения облэнерго в своих регионах.
Энергетики также призывают потреблять электроэнергию бережно, когда свет появляется по графику.
Напомним, Украина готовится к сложной зиме. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что отопительный сезон 2026-2027 годов в Украине будет сложным, однако не катастрофическим и не тяжелее предыдущего.
В то же время, главными факторами риска остаются морозы и российские удары по энергетической инфраструктуре.