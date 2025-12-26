Отключение света 27 декабря: актуальные графики для всех областей

Отключение света в Украине в субботу, 27 декабря

Во всех регионах Украины в субботу, 27 декабря, будут действовать графики почасовых отключений света. Причина введения ограничений — последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

Из-за значительного количества обесточенных потребителей в результате обстрелов графики почасовых отключений в Одесской и Херсонской областях пока не действуют.

График отключения света в Киеве

В Киеве 27 декабря график очень неравномерный: суммарно света не будет от 6 до 10,5 часов в сутки. Сложнее всего придется очереди 5.1, которая имеет огромное сплошное отключение продолжительностью 7 часов посреди дня, а также группам 6.1 и 6.2, суммарно сидящим без света более 10 часов через три слота отключений. Вместо этого «счастливчиками» дня можно назвать группу 2.2, которая будет иметь всего 6 часов без света в сутки.

График отключения света в столице 27 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Киевской области

График отключения света в Киевской области 27 декабря: дополняется

График отключения света в Одесской области

График отключения света в Одесской области 27 декабря: дополняется

График отключения света в Николаевской области

График отключения света в Николаевской области 27 декабря: дополняется

График отключения света в Запорожской области

В Запорожье 27 декабря ситуация будет крайне сложной и изнурительной: суммарно света не будет от 9,5 до почти 15 часов в сутки. Худший график достался очередям 2.1, 2.2, 4.1 и 6.1, которые будут без электричества по 14,5 часов, имея три большие паузы по 5 часов (например, с 10:30 до 15:30). Чуть-чуть «повезло» лишь поочередно 4.2, где суммарные ограничения составляют менее 10 часов, но общая картина по области остается очень тяжелой из-за преобладания долгих пятичасовых отключений.

График отключения света в Запорожской области 27 декабря:

1.1: 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

1.2: 00:00 — 02:00, 07:30 — 11:00, 15:00 — 20:00

2.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

2.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

3.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

3.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

4.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

4.2: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

5.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

5.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

6.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

6.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 22:30

График отключения света в Полтавской области

В Полтавской области 27 декабря график будет стабильным и прогнозируемым: суммарно света не будет 8 часов в сутки. Для всех очередей действует единая ритмичная схема «2 через 4», где двухчасовые отключения чередуются с четырехчасовыми периодами со светом. Такой подход позволяет избежать длинных пауз в электроснабжении.

График отключения света на Полтавщине 27 декабря

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 27 декабря: дополняется

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света в Днепропетровской области 27 декабря: дополняется

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 27 декабря: дополняется

График отключения света в Сумской области

Ситуация в Сумской области 27 декабря критически тяжелая: суммарно света не будет от 12 до 14 часов в сутки. График перенасыщен длинными четырехчасовыми отключениями, следующими друг за другом с небольшими перерывами. Особенно трудно придется очередям 2.2, 3.2, 4.1, 5.1 и 5.2, которые будут без электроэнергии по 14 часов.

График отключения света на Сумщине 27 декабря

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области 27 декабря: дополняется

График отключения света в Черниговской области

График отключения света в Черниговской области 27 декабря: дополняется

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 27 декабря: дополняется

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света в Черновицкой области

В Черновицкой области 27 декабря график довольно благоприятный: для всех групп запланировано всего два гарантированных отключения (обозначены буквой «В») в сутки. Длительность каждого отключения составляет преимущественно 2 часа, так что суммарно света не будет около 4 часов. Также стоит учитывать зоны «МЗ» (возможное подключение), где свет может быть, а может и нет — обычно это время переключения очередей или резерв на случай дефицита.

График отключения света в Черновицкой области 27 декабря

График отключения света в Хмельницкой области

В Хмельницкой области 27 декабря график выглядит довольно оптимистично: гарантированные отключения (голубые зоны) составляют всего 4 часа в сутки для каждой очереди. Это один сплошной слот, что позволяет быть со светом большую часть суток. Однако стоит обращать внимание на «серые зоны» (возможные отключения), которые могут добавить еще 4 часа ограничений, если возникнет дефицит в энергосистеме.

График отключения света в Хмельницкой области 27 декабря

График отключения света в Волынской области

График отключения света на Волыни 27 декабря: дополняется

График отключения света в Тернопольской области

В Тернопольской области график предусматривает частые и стабильные ограничения: суммарно «красные зоны» занимают около 8–10 часов в сутки. Большинство очередей имеют три периода отключений, которые продолжаются преимущественно по 3-4 часа, что позволяет иметь между ними гарантированные промежутки со светом продолжительностью 3-5 часов.

График отключения света на Тернопольщине 27 декабря

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света в Прикарпатье 27 декабря: дополняется

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света в Закарпатье 27 декабря: дополняется

График отключения света во Львовской области

График отключения света во Львовской области 27 декабря: дополняется

График отключения света в Ровенской области

График отключения света в Ровенской области 27 декабря: дополняется

Напомним, вполне вероятно, что в новогоднюю ночь украинцы будут со светом. Впрочем, в Раде отмечают, что в значительной степени ситуация зависит от погодных условий, а также от атак россиян на энергетическую инфраструктуру.

