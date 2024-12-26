Отключение света 27 декабря: в "Укрэнерго" сообщили, как будут применяться ограничения

Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

В пятницу, 27 декабря, в Украине будут применяться меры по ограничению потребления. К этому прибегают из-за повреждений энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 25 декабря.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Подробности

Как сообщили в компании, завтра, 27 декабря, меры ограничения потребления будут применяться следующим образом:

Для бытовых потребителей:

08:00 – 17:00 – полочереди отключений

Для промышленности и бизнеса:

08:00 – 17:00 – применение графиков ограничения мощности

В ведомстве отметили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнавайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.

"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику", — призвали в "Укрэнерго".

Напомним, вчера, 25 декабря, в результате массированной ракетно-дроновой атаки в Украине были вынуждены ввести меры ограничения. До конца суток действовали почасовые отключения электроэнергии.

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