Отключение света 27 декабря: в "Укрэнерго" сообщили о графиках

Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.
В Украине сегодня, 27 декабря, будут действовать графики отключения света. Облэнерго будут задействовать полочереди отключений.
Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".
Для бытовых потребителей время применения и объемы отключений света будут действовать
- 08:00 – 17:00 – полочереди отключений.
Применение графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса будет действовать с 08:00 до 17:00.
Время применения и объем ограничений в течение суток может измениться, напоминают энергетики. Именно поэтому советуют узнавать актуальные графики на сайтах облэнерго.
"Причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной дроновой атаки 25 ноября. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", — заявляют в НЭК.
Напомним, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко сообщил, отключат ли свет 31 декабря. Отмечается, что ситуация в энергосистеме меняется, а соответственно возможны и изменения в применении мер ограничения.
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