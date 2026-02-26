Отключение света 27 февраля: актуальные графики для всех областей

Отключение света в Украине в пятницу, 27 февраля

В большинстве регионов Украины в пятницу, 27 февраля, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .

График отключения света в Киеве

График отключения света в столице 27 февраля:

Группа 1: 04:30-09:30, 13:00-19:00

Группа 2: 05:00-10:00, 14:00-20:00

Группа 3: 06:00-10:30, 14:30-20:30

Группа 4: 06:30-11:00, 16:00-21:00

Группа 5: 00:00-01:00, 07:00-12:30, 16:30-22:00

Группа 6: 00:00-01:30, 08:00-13:00, 17:30-22:30

Группа 7: 00:00-02:30, 09:30-14:00, 18:00-24:00

Группа 8: 00:00-03:00, 10:00-14:30, 19:00-24:00

Группа 9: 01:00-04:30, 10:30-16:00, 20:30-24:00

Группа 10: 01:30-05:00, 11:00-16:30, 21:00-24:00

Группа 11: 02:30-06:30, 12:00-17:30, 22:00-24:00

Группа 12: 03:00-07:00, 12:30-18:00, 22:30-24:00

Группа 13: 04:30-09:30, 13:00-19:00

Группа 14: 05:00-10:00, 14:00-20:00

Группа 15: 06:00-10:30, 14:30-20:30

Группа 16: 06:30-11:00, 16:00-21:00

Группа 17: 00:00-01:00, 07:00-12:30, 16:30-22:00

Группа 18: 00:00-01:30, 08:00-13:00, 17:30-22:30

Группа 19: 00:00-02:30, 09:30-14:00, 18:00-24:00

Группа 20: 00:00-03:00, 10:00-14:30, 19:00-24:00

Группа 21: 01:00-04:30, 10:30-16:00, 20:30-24:00

Группа 22: 01:30-05:00, 11:00-16:30, 21:00-24:00

Группа 23: 02:30-06:30, 12:00-17:30, 22:00-24:00

Группа 24: 03:00-07:00, 12:30-18:00, 22:30-24:00

Группа 25: 04:30-09:30, 13:00-19:00

Группа 26: 05:00-10:00, 14:00-20:00

Группа 27: 06:00-10:30, 14:30-20:30

Группа 28: 06:30-11:00, 16:00-21:00

Группа 29: 00:00-01:00, 07:00-12:30, 16:30-22:00

Группа 30: 00:00-01:30, 08:00-13:00, 17:30-22:30

Группа 31: 00:00-02:30, 09:30-14:00, 18:00-24:00

Группа 32: 00:00-03:00, 10:00-14:30, 19:00-24:00

Группа 33: 01:00-04:30, 10:30-16:00, 20:30-24:00

Группа 34: 01:30-05:00, 11:00-16:30, 21:00-24:00

Группа 35: 02:30-06:30, 12:00-17:30, 22:00-24:00

Группа 36: 03:00-07:00, 12:30-18:00, 22:30-24:00

Группа 37: 07:00-09:30, 13:00-19:00

Группа 38: 07:00-10:00, 14:00-20:00

Группа 39: 07:00-10:30, 14:30-20:30

Группа 40: 07:00-11:00, 16:00-21:00

Группа 41: 07:00-12:30, 16:30-22:00

Группа 42: 08:00-13:00, 17:30-22:30

Группа 43: 09:30-14:00, 18:00-24:00

Группа 44: 10:00-14:30, 19:00-24:00

Группа 45: 10:30-16:00, 20:30-24:00

Группа 46: 11:00-16:30, 21:00-24:00

Группа 47: 12:00-17:30, 22:00-24:00

Группа 48: 12:30-18:00, 22:30-24:00

Группа 49: 07:00-09:30, 13:00-19:00

Группа 50: 07:00-10:00, 14:00-20:00

Группа 51: 07:00-10:30, 14:30-20:30

Группа 52: 07:00-11:00, 16:00-21:00

Группа 53: 07:00-12:30, 16:30-22:00

Группа 54: 08:00-13:00, 17:30-22:30

Группа 55: 09:30-14:00, 18:00-24:00

Группа 56: 10:00-14:30, 19:00-24:00

Группа 57: 10:30-16:00, 20:30-24:00

Группа 58: 11:00-16:30, 21:00-24:00

Группа 59: 12:00-17:30, 22:00-24:00

Группа 60: 12:30-18:00, 22:30-24:00

График отключения света в Киевской области

График отключения света на Киевщине 27 февраля / © ДТЕК

График отключения света в Одесской области

Графики действуют только там, где разрешается состояние сети. Город Одесса – продолжаются экстренные отключения.

График отключения света на Одещине 27 февраля / © ДТЕК

График отключения света на Одещине 27 февраля / © ДТЕК

График отключения света в Николаевской области

График отключения света в Николаевской области 27 февраля:

1.1 - 00:00 - 02:00; 12:30 - 19:30;

1.2 - 07:30 - 12:30; 16:00 - 20:30;

2.1 - 00:00 - 02:00; 07:30 - 09:00; 12:30 - 16:00; 19:30 - 23:00;

2.2 - 02:00 - 05:30; 12:30 - 16:00; 23:00 - 00:00;

3.1 - 02:00 - 05:30; 09:00 - 16:00;

3.2 - 00:00 - 00:30; 05:30 - 09:00; 16:00 - 19:30;

4.1 - 00:00 - 00:30; 09:00 - 12:30; 19:30 - 23:00;

4.2 - 00:00 - 02:00; 09:00 - 12:30; 19:30 - 23:00;

5.1 - 02:00 - 05:30; 12:30 - 16:00; 23:00 - 00:00;

5.2 - 00:00 - 00:30; 05:30 - 09:00; 16:00 - 19:30; 23:00 - 00:00;

6.1 - 05:30 - 09:00; 16:00 - 19:30; 23:00 - 00:00;

6.2 - 00:00 - 00:30; 09:00 - 12:30; 19:30 - 23:00.

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 27 февраля:

1.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

1.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

2.1: 00:00 - 00:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

2.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

3.1: 05:30 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

3.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

4.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

4.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

5.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

5.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

6.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

6.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 27 февраля

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 27 февраля: дополняется

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света на Днепропетровщине 27 февраля / © ДТЕК

График отключения света на Днепропетровщине 27 февраля / © ДТЕК

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 27 февраля:

Очередь 1.1: 04-06, 08-10, 11-14, 16-19, 20-23

Очередь 1.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-15, 16-19, 20-22

Очередь 2.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-15, 16-18, 20-22

Очередь 2.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 15-18, 20-22

Очередь 3.1: 00-02, 08-11, 12-14, 16-18, 19-22, 23-24

Очередь 3.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 15-18, 19-22

Очередь 4.1: 02-04, 06-08, 10-13, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 4.2: 02-04, 06-08, 10-13, 14-17, 18-20, 22-24

Очередь 5.1: 06-09, 10-12, 14-17, 18-21, 22-24

Очередь 5.2: 02-04, 06-08, 09-12, 14-16, 17-20, 22-24

Очередь 6.1: 02-04, 06-08, 10-12, 13-16, 17-20, 22-24

Очередь 6.2: 02-04, 06-08, 10-12, 13-16, 18-20, 21-24

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 27 февраля

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области 27 февраля:

Очередь 1.1: 3:00-6:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00

Очередь 1.2: 3:00-6:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00

Очередь 2.1: 0:00-3:00, 8:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-22:00

Очередь 2.2: 8:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00

Очередь 3.1: 0:00-3:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00

Очередь 3.2: 6:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-24:00

Очередь 4.1: 0:00-3:00, 6:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-24:00

Очередь 4.2: 6:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-24:00

Очередь 5.1: 3:00-6:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00

Очередь 5.2: 3:00-6:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00

Очередь 6.1: 0:00-3:00, 6:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-20:00

Очередь 6.2: 6:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00

График отключения света в Черниговской области

График отключения света на Черниговщине 27 февраля

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 27 февраля: 1.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 06:30, 09:00 — 12:30, 15:00 — 18:30, 21:30 — 00:00

1.2: 00:00 - 01:30, 05:30 - 07:30, 10:00 - 13:30, 16:00 - 19:30, 22:30 - 00:00

2.1: 01:00 - 03:00, 06:30 - 09:00, 11:30 - 15:00, 17:30 - 21:00

2.2: 02:00 - 04:00, 07:30 - 10:00, 12:30 - 16:00, 18:30 - 22:00

3.1: 03:00 - 05:00, 08:00 - 11:00, 13:30 - 17:00, 19:30 - 23:00

3.2: 01:30 - 03:30, 07:00 - 09:30, 12:00 - 15:30, 18:00 - 21:30

4.1: 00:30 - 02:30, 06:00 - 08:30, 11:00 - 14:30, 17:00 - 20:30, 23:30 - 00:00

4.2: 03:30 - 05:30, 08:00 - 11:30, 14:00 - 17:30, 20:30 - 23:30

5.1: 02:30 - 04:30, 08:00 - 10:30, 13:00 - 16:30, 19:00 - 22:30

5.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 10:30 - 14:00, 16:30 - 20:00, 23:00 - 00:00

6.1: 00:00 - 01:00, 05:00 - 07:00, 09:30 - 13:00, 15:30 - 19:00, 22:00 - 00:00

6.2: 04:00 - 06:00, 08:30 - 12:00, 14:30 - 18:00, 21:00 - 00:00

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света на Виннице 23 февраля— 1 марта

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 27 февраля

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 27 февраля

Где не будут отключать свет

В пятницу, 27 февраля, отключения света в Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Львовской и Ровенской областях не запланированы.

Напомним, в Сумской области «потухла» большая часть области из-за аварии. В Сумах также перебои с водоснабжением. Проблемы с электроэнергией фиксируют и в Ахтырке.