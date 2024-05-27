Отключение света 27 мая: в ДТЭК сообщили, какие регионы и когда будут без электричества

Укрэнерго планирует выключать свет для промышленных и бытовых потребителей.

В понедельник, 27 мая, в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях отключения света будут действовать в течение всего дня и до полуночи.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

Заметим, что в эту ночь стабилизационные отключения не действовали. Графики ввели только с утра — 06:00.

"Киев, Киевщина, Одесщина, Донецкая область, Днепропетровщина: по указанию "Укрэнерго", графики отключений будут действовать с 06:00 до 24:00", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Киеве выделенных лимитов хватит на то, чтобы обеспечить светом в среднем 81% потребностей столицы.

Графики можно посмотреть на сайтах операторов систем распределения ДТЭК в столице и других областях.

Отметим, что сегодня Укрэнерго планирует выключать свет как для промышленных, так и для бытовых потребителей. Впрочем, не целый день. Почасовые графики обесточений будут действовать с 06:00 до 24:00.

Напомним, в Украине будут действовать более справедливые графики отключения света. Теперь приоритетное энергообеспечение будут иметь объекты критической инфраструктуры, больницы, военные предприятия и учреждения, реализующие мобилизацию.

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