Отключение света 27 мая: в ДТЭК сообщили, какие регионы и когда будут без электричества

Укрэнерго планирует выключать свет для промышленных и бытовых потребителей.
В понедельник, 27 мая, в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях отключения света будут действовать в течение всего дня и до полуночи.
Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.
Заметим, что в эту ночь стабилизационные отключения не действовали. Графики ввели только с утра — 06:00.
"Киев, Киевщина, Одесщина, Донецкая область, Днепропетровщина: по указанию "Укрэнерго", графики отключений будут действовать с 06:00 до 24:00", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в Киеве выделенных лимитов хватит на то, чтобы обеспечить светом в среднем 81% потребностей столицы.
Графики можно посмотреть на сайтах операторов систем распределения ДТЭК в столице и других областях.
Отметим, что сегодня Укрэнерго планирует выключать свет как для промышленных, так и для бытовых потребителей. Впрочем, не целый день. Почасовые графики обесточений будут действовать с 06:00 до 24:00.
Напомним, в Украине будут действовать более справедливые графики отключения света. Теперь приоритетное энергообеспечение будут иметь объекты критической инфраструктуры, больницы, военные предприятия и учреждения, реализующие мобилизацию.