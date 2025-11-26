ТСН в социальных сетях

Отключение света 27 ноября: актуальные графики для Киева и всех областей

ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на четверг, 27 ноября, для Киева и всех регионов Украины.

Отключение света в Украине

Отключение света в Украине в среду, 26 ноября

В Украине в четверг, 27 ноября, ввели почасовые графики отключений света по всей территории страны. Причина отключений — повреждение и разрушение объектов энергосистемы в результате вооруженной агрессии России против Украины.

Об этом сообщили в ДТЭК.

График отключения света в Николаевской области

Предварительный прогноз на 27 ноября:

1.1 — 05:30 — 07:00; 10:30 — 14:00;

1.2 — 14:00 — 17:30;

2.1 — 10:30 — 14:00;

2.2 — 10:30 — 14:00; 17:30 — 20:30;

3.1 – 14:00 — 17:30;

3.2 — 05:30 — 07:00; 14:00 — 17:30;

4.1 – 07:30 — 10:30; 14:00 — 17:30;

4.2 — 10:30 — 14:00; 21:00 — 23:30;

5.1 — 07:00 — 10:30; 17:30 — 21:00;

5.2 – 07:00 — 10:30;

6.1 — 07:00 — 10:30; 17:30 — 20:30;

6.2 — 05:30 — 07:00; 14:00 — 17:30.

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света на Днепропетровщине 27 ноября / © ДТЕК

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 27 ноября: желтые окошки — часы, когда есть свет, темные окошки — часы без электричества

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света на Тернопольщине 27 ноября

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света на Прикарпатье 27 ноября

График отключения света во Львовской области

График отключения света на Львовщине 27 ноября

График отключения света в Ровенской области

График отключения света на Ровенщине 27 ноября

Напомним, в «Укрэнерго» анонсировали, что графики отключений света ослабеют и станут более легкими для потребителей. Энергопоставщик обещает «комфортные 2 очереди» отключений в ближайшее время.

