Отключение света 27 ноября: актуальные графики для Киева и всех областей
ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на четверг, 27 ноября, для Киева и всех регионов Украины.
В Украине в четверг, 27 ноября, ввели почасовые графики отключений света по всей территории страны. Причина отключений — повреждение и разрушение объектов энергосистемы в результате вооруженной агрессии России против Украины.
Об этом сообщили в ДТЭК.
График отключения света в Николаевской области
Предварительный прогноз на 27 ноября:
1.1 — 05:30 — 07:00; 10:30 — 14:00;
1.2 — 14:00 — 17:30;
2.1 — 10:30 — 14:00;
2.2 — 10:30 — 14:00; 17:30 — 20:30;
3.1 – 14:00 — 17:30;
3.2 — 05:30 — 07:00; 14:00 — 17:30;
4.1 – 07:30 — 10:30; 14:00 — 17:30;
4.2 — 10:30 — 14:00; 21:00 — 23:30;
5.1 — 07:00 — 10:30; 17:30 — 21:00;
5.2 – 07:00 — 10:30;
6.1 — 07:00 — 10:30; 17:30 — 20:30;
6.2 — 05:30 — 07:00; 14:00 — 17:30.
График отключения света в Днепропетровской области
График отключения света в Сумской области
График отключения света в Тернопольской области
График отключения света в Ивано-Франковской области
График отключения света во Львовской области
График отключения света в Ровенской области
Напомним, в «Укрэнерго» анонсировали, что графики отключений света ослабеют и станут более легкими для потребителей. Энергопоставщик обещает «комфортные 2 очереди» отключений в ближайшее время.