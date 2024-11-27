Отключение света 27 ноября: в "Укрэнерго" сообщили, когда не будет электричества

Сегодня, 27 ноября, в Украине будут действовать графики отключений света, но не в течение суток. Ограничения будут использованы в течение нескольких часов.

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго"

Отмечается, что обесточение каждой группы в графике будет продолжаться до четырех часов. Время применения и объем ограничений для бытовых потребителей:

8:00 – 19:00 – одна очередь отключений

Тем временем для промышленности и бизнеса ограничения будут несколько жестче:

7:00 – 20:00 – применение графиков ограничения

Энергетики отмечают, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Поэтому актуальную информацию следует узнавать на официальных страницах облэнерго.

"Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки на энергосистему 17 ноября", — отмечают в НЭК.

Напомним, энергетики рассказали, по сколько часов не будет света зимой. Ведь зима уже совсем на носу, рашисты фактически ежедневно обстреливают Украину, до холодов оккупанты накопили ракет, так что атаки, очевидно, будут регулярными. А все для того – чтобы оставить украинцев без света как можно дольше

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