Отключение света 27 ноября: в "Укрэнерго" сообщили о графиках

Причиной временного введения ограничений стали повреждения энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.

Завтра, 27 ноября, в Украине будут применяться ограничения электроснабжения.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

А именно, свет будут отключать в период 7:00-20:00, что будет свидетельствовать об одной очереди отключений.

Как сообщили энергетики, причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.

"Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", – добавили энергетики.

Также они добавили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. А актуальную информацию о графиках отключений в своем регионе можно узнать на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.

Напомним, ранее в YASNO объяснили, почему графики отключений света в Украине постоянно меняются. На это влияют неблагоприятная погода, обстрелы и т.п.

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