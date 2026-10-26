Отключение света 27 октября: в "Укрэнерго" предупредили о графиках

Отключение света / © Associated Press

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Во вторник, 27 октября, в части областей Украины будут применяться вынужденные меры по ограничению потребления электроэнергии.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

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Какие графики отключения света применят 27 октября

По данным компании, отключения будут продолжаться с 06:00 до 23:59. Для предприятий ограничат мощность, а для населения будут действовать почасовые графики от 1,5 до 2,5 очереди.

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«Причина введения ограничений — последствия массированных российских атак на энергообъекты», — отметил в «Укрэнерго».

В «Укрэнерго» предупреждают, что из-за возможных обстрелов ситуация в энергосистеме может измениться. Потребителей просят следить за обновлением графиков на ресурсах своих облэнерго и экономно использовать свет, когда он появляется.

Отключение света в Украине — последние новости

Напомним, графики отключения света 26 октября охватят все категории потребителей по части областей. Узнайте, когда будут действовать ограничения и почему их вводят.

Также россияне ударили по энергетике Хмельнитчины: часть Каменец-Подольского района осталась без света, повреждены дома.

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