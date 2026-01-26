Отключение света 27 января: актуальные графики для всех областей

Отключение света

Реклама

Во вторник, 27 января, во всех областях будут введены графики почасового отключения .

Об этом сообщает «Укрэнерго», ДТЭК и местные облэнерго.

График отключения света в Киеве

В столице продолжают действовать экстренные отключения в столице продолжаются. В ДТЭК отмечают, что спрогнозировать время возвращения света пока невозможно.

Реклама

График отключения света в Киевской области

В Киевской области применят следующие графики отключения света :

График отключения света в Киевской области / © ДТЕК

График отключения света в Киевской области / © ДТЕК

График отключения света в Николаевской области

Предварительный прогноз по применению ГБО на вторник, 27 января. Почасовые графики будут действовать с 00:00 до 23:59. В разрезе подчеркнул предварительный прогноз выглядит так:

1.1 - 01:30 - 07:30; 09:30 - 15:30; 17:30 - 23:30;

1.2 - 00:00 - 03:30; 05:30 - 11:30; 13:30 - 19:30; 21:30 - 00:00;

Реклама

2.1 - 00:00 - 01:30; 03:30 - 09:30; 11:30 - 17:30; 19:30 - 00:00;

2.2 - 00:00 - 03:30; 05:30 - 11:30; 13:30 - 19:30; 21:30 - 00:00;

3.1 - 03:30 - 09:30; 11:30 - 17:30; 19:30 - 00:00;

3.2 - 00:00 - 05:30; 07:30 - 13:30; 15:30 - 21:30;

Реклама

4.1 - 00:00 - 05:30; 08:00 - 13:30; 15:30 - 21:30; 23:30 - 00:00;

4.2 - 00:00 - 03:30; 07:30 - 13:30; 15:30 - 21:30; 23:30 00:00;

5.1 - 00:00 - 01:30; 03:30 - 09:30; 11:30 - 17:30; 19:30 - 00:00;

5.2 - 01:30 - 05:30; 09:30 - 15:30; 17:30 - 23:30;

Реклама

6.1 - 00:00 - 01:30; 05:30 - 11:30; 13:30 - 19:30; 21:30 - 00:00;

6.2 - 01:30 - 07:30; 09:30 - 15:30; 17:30 - 22:00.

График отключения света в Запорожской области

В Запорожской области будут применены графики почасовых отключений (ГПО). Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подчеркам) (с учетом 30 минут на переключение):

1.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

Реклама

1.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

2.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

2.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

3.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

Реклама

3.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

4.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

4.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

5.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

Реклама

5.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

6.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

6.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

Также с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП) в полном объеме (5 очередей).

Реклама

График отключения света в Сумской области

Завтра, 27 января, будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доказанными командой НЭК «Укрэнерго».

График отключения света в Сумской области.

Графики отключения света во Львовской области.

Во Львовской области будут действовать следующие графики отключения:

Графики отключения света во Львовской области

Графики отключения света в Ровенской области

В Ровенской области во вторник, 27 января, график почасовых отключений электроэнергии :

подчерк 1.1 11.00-15.00, 21.00-00.00

подчерк 1.2 11.00-15.00, 21.00-00.00

подчерк 2.1 03.00-06.00, 10.00-14.00

подчерк 2.2 00.00-03.00, 10.00-14.00, 22.00-00.00

подчерк 3.1 07.00-11.00, 19.00-22.00

подчерк 3.2 07.00-11.00, 19.00-22.00

подчерк 4.1 06.00-10.00, 18.00-21.00

подчерк 4.2 06.00-10.00, 18.00-21.00

подчерк 5.1 03.00-07.00, 15.00-19.00

подчерк 5.2 03.00-07.00, 15.00-19.00

подчерк 6.1 00.00-03.00, 14.00-18.00

подчерк 6.2 00.00-03.00, 14.00-18.00

График отключения света в Черкасской области

По Черкасской области 27 января по команде НЭК «Укрэнерго» будут применяться графики почасовых отключений (ГПО). Часы отсутствия электроснабжения:

Реклама

1.1 00:00 - 04:30, 06:30 - 10:30, 12:00 - 16:30, 18:00 - 22:00

1.2 01:00 - 05:00, 07:00 - 11:30, 13:00 - 17:30, 19:00 - 23:00

2.1 00:00 - 00:30, 02:30 - 06:30, 08:30 - 13:00, 14:30 - 19:00, 20:30 - 24:00

2.2 00:00 - 01:30, 03:30 - 07:30, 09:00 - 14:00, 15:30 - 20:00, 21:30 - 24:00

Реклама

3.1 00:00 - 02:30, 04:30 - 08:30, 10:30 - 15:00, 16:30 - 21:00, 22:30 - 24:00

3.2 00:00 - 01:00, 03:00 - 07:00, 08:30 - 13:30, 15:00 - 19:30, 21:00 - 24:00

4.1 02:00 - 06:00, 08:00 - 12:30, 14:00 - 18:30, 20:00 - 24:00

4.2 00:00 - 03:00, 05:00 - 09:00, 10:30 - 15:30, 17:00 - 21:30, 23:00 - 24:00

Реклама

5.1 00:00 - 02:00, 04:00 - 08:30, 10:00 - 14:30, 16:00 - 20:30, 22:00 - 24:00

5.2 01:30 - 05:30, 07:30 - 12:00, 13:30 - 18:00, 19:30 - 23:30

6.1 00:30 - 04:00, 06:00 - 10:30, 12:30 - 17:00, 18:30 - 22:30

6.2 00:00 - 03:30, 05:30 - 10:00, 11:30 - 16:00, 17:30 - 22:00, 23:30 - 24:00

Реклама

График отключения света в Черновицкой области

В Черновицкой области применят следующие отключения:

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Кировоградской области

По распоряжению НЭК «Укрэнерго» 27.01.2026 будет действовать следующий график почасовых отключений (ГПО):

Очередь 1.1: 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24

Очередь 1.2: 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24

Реклама

Очередь 2.1: 00-01, 02-04, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24

Очередь 2.2: 00-01, 02-04, 06-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24

Очередь 3.1: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24

Очередь 3.2: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24

Реклама

Очередь 4.1: 00-03, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-23

Очередь 4.2: 00-03, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-23

Очередь 5.1: 00-02, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-22, 23-24

Очередь 5.2: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22

Реклама

Очередь 6.1: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22

Очередь 6.2: 00-02, 04-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22, 23-24

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Полтавской области

В Полтавской области 27 января введут графики почасовых отключений электроэнергии .

График отключения света в Полтавской области

График отключения света в Черниговской области

По команде НЭК «Укрэнерго», 27 января будет действовать График почасовых отключений (ГПО)

Реклама

График отключения света в Черниговской области

График отключения света в Волынской области

На Волыни будут действовать графики почасового отключения света:

График отключения света в Волынской области

График отключения света в Винницкой области

В Винницкой области также применят графики отключения :

График отключения света в Винницкой области

График отключения света в Закарпатской области

График почасовых включений/отключений света на 27 января:

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света в Тернопольской области

Согласно указанию «Укрэнерго», 27 января на территории Тернопольской области будет действовать График почасовых отключений (ГПО). Об этом сообщили в пресс-службе «Тернопольоблэнерго».

Реклама

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света в Днепропетровской области

В Днепропетровской области будут действовать следующие графики отключения :

График отключения света в Днепропетровской области / © ДТЕК

График отключения света в Днепропетровской области / © ДТЕК

График отключения света в Житомирской области

Завтра, 27 января, согласно распоряжению НЭК «Укрэнерго» в Житомирской области будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии :

График отключения света в Житомирской области

График отключения света в Хмельницкой области

Во вторник, 27 января, в Хмельнитчине будут действовать следующие графики отключения :

График отключения света в Хмельницкой области

Напомним, в результате атаки на Харьков повреждены школа и жилые дома. Часть города без света, в Слободском районе зафиксировано движение разведывательного дрона.

Реклама

После «прилетов» произошел блекаут: часть города ушла в темноту, а в сети зафиксированы скачки напряжения. Жителям советуют временно выключить бытовые приборы по безопасности.