Отключение света 28 декабря: актуальные графики для всех областей в последнее воскресенье года

Отключение света в Украине в последнее воскресенье года, 28 декабря

В большинстве регионов Украины в воскресенье, 28 декабря, будут действовать графики почасовых отключений света. Причина введения мер ограничения — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

Из-за значительного количества обесточенных потребителей в результате обстрелов графики почасовых отключений в Одесской и Херсонской областях пока не действуют.

Отключения света 28 декабря во Львовской и Ровенской областях, Прикарпатье, Закарпатье и Волыни не запланированы.

График отключения света в Киеве

В столице около 500 тысяч семей остаются без света после массированной атаки РФ. Энергетики делают все возможное, чтобы поскорее ликвидировать последствия обстрелов.

Экстренные отключения продолжаются. В ДТЭК отмечают, что спрогнозировать время возвращения света пока невозможно.

Нет света в подгруппах: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 5.1.

Частично нет света в подгруппах: 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.2, 6.1, 6,2.

График отключения света в Киевской области

Враг нанес серьезный ущерб энергетической инфраструктуре области. Ремонт потребует времени. Энергетики непрерывно работают, чтобы как можно быстрее вернуть свет во все дома.

В Броварском, Бориспольском и Вышгородском районах Киевщины действуют экстренные отключения.

График отключения света в Киевской области 28 декабря: дополняется

График отключения света в Николаевской области

График на завтра выглядит удивительно оптимистичным: для абсолютного большинства очередей запланировано только одно отключение в сутки продолжительностью около 3-4 часов. Исключением стала лишь одна почерк, которой придется пережить два периода обесточивания, хотя общая ситуация остается одной из самых мягких по стране.

График отключения света в Николаевской области 28 декабря:

1.1 — 06:30 — 10:00;

1.2 — 13:30 — 17:00;

2.1 — 13:30 — 17:00;

2.2 — 20:30 — 00:00;

3.1 — 17:00 — 20:30;

3.2 — 10:00 — 13:30; 17:00 — 18:30;

4.1 — 00:00 — 03:00;

4.2 — 10:00 — 13:30;

5.1 — 13:30 — 17:00;

5.2 — 17:00 — 20:30;

6.1 — 03:00 — 06:30;

6.2 — 07:30 — 10:00.

График отключения света в Запорожской области

Ситуация в области крайне сложна: большинство очередей будут без света от 12 до 15 часов в сутки из-за очень продолжительных слотов отключений. Тяжелее всего придется 1-й, 3-й и 5-й очередям, которые имеют по три массивных паузы в электроснабжении, охватывающих почти все активное время суток. Сравнительно «повезло» лишь в очереди 4.1, где суммарная продолжительность ограничений значительно меньше других.

График отключения света в Запорожской области 28 декабря:

1.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

1.2: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

2.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

2.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

4.1: 00:00 — 00:30, 07:30 — 09:30, 13:30 — 18:30

4.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

5.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

5.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 22:30

6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

6.2: 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

График отключения света в Полтавской области

В Полтавской области ситуация значительно усложнилась: суммарная продолжительность отключений выросла до 10–12 часов в сутки. График стал более плотным, где трехчасовые периоды тьмы ритмично чередуются с равнозначными отрезками со светом, фактически разделяющим день пополам.

График отключения света на Полтавщине 28 декабря

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 28 декабря: дополняется

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света в Днепропетровской области 28 декабря: дополняется

График отключения света в Кировоградской области

В Кировоградской области график чрезвычайно тяжелый и насыщенный: суммарная продолжительность отключений достигает от 9 до 13 часов в сутки. Большинству очередей придется пережить настоящий марафон с 5–6 периодов без света, что создает значительную нагрузку из-за постоянных переключений в течение всего дня.

График отключения света на Кировоградщине 28 декабря

График отключения света в Сумской области

В Сумской области завтра будет очень сложно: суммарно света не будет от 12 до 14 часов в сутки. График построен преимущественно на изнуряющих четырехчасовых отключениях, следующих друг за другом с короткими перерывами на заживление. Лишь отдельные подчерки получили немного облегченный режим, хотя и они проведут в темноте половину суток.

График отключения света на Сумщине 28 декабря

График отключения света в Житомирской области.

На Житомирщине график на завтра выглядит достаточно напряженным и разорванным: почти все очереди будут по 3–4 периода отключений в течение суток. Суммарно без электроснабжения придется около 9–11 часов, что заставит жителей постоянно подстраиваться под частые изменения в электроснабжении.

График отключения света на Житомирщине 28 декабря

График отключения света в Черниговской области

График отключения света в Черниговской области 28 декабря: дополняется

График отключения света в Черкасской области

В Черкасской завтра график довольно пестрый и неравномерный: суммарная продолжительность отключений колеблется от 8 до 11 часов в сутки. Сложнее всего придется отдельным очередям, в которых день раздроблен на 4–5 периодов без света, что создает ощутимый дискомфорт из-за постоянных переключений.

График отключения света в Черкасской области 28 декабря:

1.1 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

1.2 00:00 — 02:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00

2.1 02:00 — 04:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 22:00 — 24:00

2.2 00:00 — 02:00, 04:00 — 06:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00

3.1 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 19:00, 23:00 — 24:00

3.2 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 19:00 — 22:00

4.1 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00

4.2 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 20:00 — 23:00

5.1 02:00 — 04:00, 06:00 — 09:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

5.2 02:00 — 04:00, 06:00 — 08:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

6.1 04:00 — 06:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00

6.2 04:00 — 06:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света в Черновицкой области

В Черновицкой области график на завтра остается достаточно лояльным: для всех групп предусмотрено только два гарантированных периода отключений в сутки. Суммарная продолжительность отсутствия света составит около 4–5 часов, что позволяет жителям провести большую часть дня с электроэнергией.

График отключения света в Черновицкой области 28 декабря

График отключения света в Хмельницкой области

В Хмельницкой области график на завтра выглядит очень оптимистично: для большинства очередей запланирован лишь один слот гарантированного отключения длительностью 4 часа. Приятным исключением стали подочереди 5.2 и 6.2, для которых отключения вообще не запланированы.

График отключения света в Хмельницкой области 28 декабря

График отключения света в Тернопольской области

В Тернопольской области завтра будет действовать очень мягкий и благоприятный график: каждая очередь будет иметь только одно гарантированное отключение в сутки. Продолжительность ограничений составит всего 3-4 часа, поэтому остальное время жители смогут свободно пользоваться электроэнергией.

График отключения света в Тернопольской области 28 декабря

Напомним, ежедневные массированные атаки России наносят ощутимые удары по энергетике. Главная цель Кремля очевидна — создать невыносимые условия для жизни гражданского населения зимой. Эксперт оценил риск полного блекаута и назвал наиболее вероятным сценарий.

