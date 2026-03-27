- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 60
- Время на прочтение
- 1 мин
Отключение света 28 марта: будут ли применять графики
Энергетики обратились к гражданам с просьбой пользоваться мощными электроприборами в период с 11:00 до 15:00.
В субботу, 28 марта, энергетики во всех регионах Украины не планируют применять почасовые графики отключений электроснабжения.
Об этом сообщили в «Укрэнерго».
«Завтра, в субботу, применение мер ограничения потребления не планируется», — говорится в сообщении.
При этом энергетики обратились к гражданам с просьбой пользоваться мощными электроприборами в период с 11:00 до 15:00.
В это время солнечные электростанции работают наиболее эффективно.
Напомним, в пятницу, 27 марта, из-за вражеских обстрелов энергообъектов часть людей в Херсонской и Харьковской областях остается без электричества.
Накануне, 26 марта, из-за российских ударов по энергообъектам в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Сумской областях действовали отключения света, а в Одесской и Черниговской областях были зафиксированы самые тяжелые повреждения.