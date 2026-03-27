ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
60
Время на прочтение
1 мин

Отключение света 28 марта: будут ли применять графики

Энергетики обратились к гражданам с просьбой пользоваться мощными электроприборами в период с 11:00 до 15:00.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Энергетика в Украине / © Associated Press

В субботу, 28 марта, энергетики во всех регионах Украины не планируют применять почасовые графики отключений электроснабжения.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

«Завтра, в субботу, применение мер ограничения потребления не планируется», — говорится в сообщении.

При этом энергетики обратились к гражданам с просьбой пользоваться мощными электроприборами в период с 11:00 до 15:00.

В это время солнечные электростанции работают наиболее эффективно.

Напомним, в пятницу, 27 марта, из-за вражеских обстрелов энергообъектов часть людей в Херсонской и Харьковской областях остается без электричества.

Накануне, 26 марта, из-за российских ударов по энергообъектам в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Сумской областях действовали отключения света, а в Одесской и Черниговской областях были зафиксированы самые тяжелые повреждения.

Дата публикации
Количество просмотров
Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie