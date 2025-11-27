Отключение света 28 ноября: актуальные графики для всех областей

Отключение света в Украине в четверг, 28 ноября

В Украине в пятницу, 28 ноября, будут действовать почасовые графики отключений света по всей территории страны. Причина отключений — повреждение и разрушение объектов энергосистемы в результате российских обстрелов.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

График отключения света в Киеве

График отключения света в столице 28 ноября / © ДТЕК

График отключения света в Киевской области

График отключения света на Киевщине 28 ноября / © ДТЕК

График отключения света в Николаевской области

Предварительный прогноз на 28 ноября:

1.1 — 07:30 — 11:00; 18:00 — 21:30;

1.2 — 11:00 — 17:30;

2.1 — 14:30 — 18:00;

2.2 — 07:30 — 11:00; 14:30 — 18:00;

3.1 — 05:30 — 07:30; 14:30 — 18:00;

3.2 — 07:30 — 11:00;

4.1 — 05:30 — 07:30; 14:30 — 17:30;

4.2 — 07:30 — 11:00;

5.1 – 11:00 — 14:30; 21:30 — 23:30;

5.2 — 05:30 — 07:30; 11:00 — 14:30;

6.1 — 11:00 — 14:30; 18:00 — 20:30;

6.2 — 11:00 — 14:30; 18:00 — 20:30.

График отключения света в Запорожской области

Часы отсутствия электроснабжения 28 ноября:

1.1: 09:00 — 14:00, 18:00 — 22:30

1.2: 00:00 — 05:00, 18:00 — 23:00

2.1: 05:30 — 09:30, 13:30 — 18:30

2.2: 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30

3.1: 09:00 — 14:00

3.2: 09:00 — 14:00

4.1: 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

4.2: 07:30 — 09:30, 13:30 — 18:30

5.1: 09:00 — 14:00, 18:00 — 20:30

5.2: 09:00 — 14:00, 18:00 — 20:30

6.1: 00:00 — 00:30, 07:30 — 09:30, 13:30 — 18:30

6.2: 00:00 — 00:30, 05:30 — 09:30, 18:00 — 22:30

График отключения света в Полтавской области

График отключения света в Полтавской области 28 ноября

График отключения света в Харьковской области

Часы отсутствия электроснабжения 28 ноября:

1.1: 10:00-13:30

1.2: 00:00–03:00; 10:00–13:30; 17:00–22:00

2.1: 08:00–13:30; 20:30-22:00

2.2: 10:00–13:30; 20:30-24:00

3.1: 13:30-17:00

3.2: 03:00-06:30; 10:00–17:00

4.1: 13:30-17:00

4.2: 13:30-17:00

5.1: 06:30-10:00; 17:00-20:30

5.2: 06:30-10:00; 13:30–20:00

6.1: 08:00–10:00; 17:00-20:30

6.2: 06:30-10:00; 17:00-20:30

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 28 ноября: желтые окошки — часы, когда есть свет, темные окошки — часы без электричества

График отключения света в Черниговской области

График отключения света в Черниговской области 28 ноября

График отключения света в Черкасской области

Часы отсутствия электроснабжения 28 ноября:

1.1: 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

1.2: 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

2.1: 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

2.2: 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00

3.1: 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00

3.2: 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00

4.1: 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00

4.2: 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00

5.1: 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 23:00

5.2: 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00

6.1: 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00

6.2: 11:00 — 14:00, 16:00 — 18:00

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 28 ноября

График отключения света в Волынской области

График отключения света на Волыни 28 ноября

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света на Тернопольщине 28 ноября

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света на Прикарпатье 28 ноября

График отключения света во Львовской области

График отключения света на Львовщине 28 ноября

График отключения света в Ровенской области

График отключения света на Ровенщине 28 ноября

Напомним, наихудшим сценарием для энергосистемы Украины в условиях российских обстрелов остается блэкаут, подобный тому, что произошел осенью 2022 года. Однако на данный момент НЭК «Укрэнерго» и генерирующие компании значительно лучше подготовлены к такому развитию событий.

