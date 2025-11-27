- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1199
- Время на прочтение
- 2 мин
Отключение света 28 ноября: актуальные графики для всех областей
ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на пятницу, 28 ноября, для всех регионов Украины.
В Украине в пятницу, 28 ноября, будут действовать почасовые графики отключений света по всей территории страны. Причина отключений — повреждение и разрушение объектов энергосистемы в результате российских обстрелов.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.
График отключения света в Киеве
График отключения света в Киевской области
График отключения света в Николаевской области
Предварительный прогноз на 28 ноября:
1.1 — 07:30 — 11:00; 18:00 — 21:30;
1.2 — 11:00 — 17:30;
2.1 — 14:30 — 18:00;
2.2 — 07:30 — 11:00; 14:30 — 18:00;
3.1 — 05:30 — 07:30; 14:30 — 18:00;
3.2 — 07:30 — 11:00;
4.1 — 05:30 — 07:30; 14:30 — 17:30;
4.2 — 07:30 — 11:00;
5.1 – 11:00 — 14:30; 21:30 — 23:30;
5.2 — 05:30 — 07:30; 11:00 — 14:30;
6.1 — 11:00 — 14:30; 18:00 — 20:30;
6.2 — 11:00 — 14:30; 18:00 — 20:30.
График отключения света в Запорожской области
Часы отсутствия электроснабжения 28 ноября:
1.1: 09:00 — 14:00, 18:00 — 22:30
1.2: 00:00 — 05:00, 18:00 — 23:00
2.1: 05:30 — 09:30, 13:30 — 18:30
2.2: 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30
3.1: 09:00 — 14:00
3.2: 09:00 — 14:00
4.1: 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
4.2: 07:30 — 09:30, 13:30 — 18:30
5.1: 09:00 — 14:00, 18:00 — 20:30
5.2: 09:00 — 14:00, 18:00 — 20:30
6.1: 00:00 — 00:30, 07:30 — 09:30, 13:30 — 18:30
6.2: 00:00 — 00:30, 05:30 — 09:30, 18:00 — 22:30
График отключения света в Полтавской области
График отключения света в Харьковской области
Часы отсутствия электроснабжения 28 ноября:
1.1: 10:00-13:30
1.2: 00:00–03:00; 10:00–13:30; 17:00–22:00
2.1: 08:00–13:30; 20:30-22:00
2.2: 10:00–13:30; 20:30-24:00
3.1: 13:30-17:00
3.2: 03:00-06:30; 10:00–17:00
4.1: 13:30-17:00
4.2: 13:30-17:00
5.1: 06:30-10:00; 17:00-20:30
5.2: 06:30-10:00; 13:30–20:00
6.1: 08:00–10:00; 17:00-20:30
6.2: 06:30-10:00; 17:00-20:30
График отключения света в Сумской области
График отключения света в Черниговской области
График отключения света в Черкасской области
Часы отсутствия электроснабжения 28 ноября:
1.1: 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
1.2: 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
2.1: 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
2.2: 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00
3.1: 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00
3.2: 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00
4.1: 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00
4.2: 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00
5.1: 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 23:00
5.2: 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00
6.1: 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00
6.2: 11:00 — 14:00, 16:00 — 18:00
График отключения света в Черновицкой области
График отключения света в Волынской области
График отключения света в Тернопольской области
График отключения света в Ивано-Франковской области
График отключения света во Львовской области
График отключения света в Ровенской области
Напомним, наихудшим сценарием для энергосистемы Украины в условиях российских обстрелов остается блэкаут, подобный тому, что произошел осенью 2022 года. Однако на данный момент НЭК «Укрэнерго» и генерирующие компании значительно лучше подготовлены к такому развитию событий.