Отключение света 28 ноября: в "Укрэнерго" сообщили о графиках

Есть графики для бытовых потребителей и для бизнеса.

Завтра, 28 ноября, в Украине будут применяться ограничения электроснабжения и отключения света как у бытовых, так и промышленных потребителей.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Там расписали графики применения и объем ограничений света:

8:00 – 19:00 – одна очередь отключений для бытовых потребителей;

7:00 – 20:00 – применение графиков ограничения мощности для предприятий и бизнеса.

Почему ввели графики отключения света

Причиной временных графиков отключения электричества в "Укрэнерго" называют повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки на энергосистему 17 ноября.

Энергетики работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование

Также в "Укрэнерго" отмечают, что время применения и объем ограничений в течение суток может измениться. Поэтому советуют актуальную информацию о графиках отключений в своем регионе узнавать на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.

Напомним, в МАГАТЭ сообщили о снижении электрической мощности на АЭС Украины в результате атаки РФ, нанесшей ущерб энергетической инфраструктуре страны, что повлекло за собой отключение света в регионах.

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