Отключение света 28 октября: где будут действовать графики и сколько очередей будут без электрики

Отключение света / © unsplash.com

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В среду, 28 октября, в части областей Украины будут введены графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения будут также касаться промышленных потребителей.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

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Меры ограничения потребления будут действовать в течение суток — с 06:00 до 23:59. Для промышленных предприятий будут использоваться графики ограничения мощности, а для всех категорий потребителей — графики почасовых отключений объемом от 1,5 до 2,5 очереди.

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Причиной ограничений послужили последствия массированных российских атак на энергетические объекты.

В Укрэнерго предупредили, что ситуация в энергосистеме может изменяться в зависимости от последствий обстрелов. Актуальную информацию о графиках отключения советуют проверять на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в своих регионах.

Украинцев также призывают экономно использовать электроэнергию в периоды, когда ее подачу восстанавливают по графику.

Отключение света в Украине — последние новости

Сегодня, 27 октября, в Украине также действуют графики почасовых отключений света. Без электричества остались жители Киевской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Житомирской.

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Сложная ситуация сложилась в Конотопе Сумской области. Как ранее сообщалось, после атак врага город уже четвертые сутки испытывает серьезные проблемы с электроснабжением, а значительная его часть осталась без газа.

Медучреждения работают на автономных источниках питания, а воду жителям подают по временному графику.

Накануне Россия атаковала энергообъект на западе Украины. На Буковине были отключения света.

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