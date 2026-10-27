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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Отключение света 28 октября: где будут действовать графики и сколько очередей будут без электрики

28 октября в Украине будут действовать графики почасовых отключений света в объеме от 1,5 до 2,5 очереди.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Отключение света 28 октября: где будут действовать графики и сколько очередей будут без электрики

Отключение света / © unsplash.com

В среду, 28 октября, в части областей Украины будут введены графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения будут также касаться промышленных потребителей.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

Меры ограничения потребления будут действовать в течение суток — с 06:00 до 23:59. Для промышленных предприятий будут использоваться графики ограничения мощности, а для всех категорий потребителей — графики почасовых отключений объемом от 1,5 до 2,5 очереди.

Причиной ограничений послужили последствия массированных российских атак на энергетические объекты.

В Укрэнерго предупредили, что ситуация в энергосистеме может изменяться в зависимости от последствий обстрелов. Актуальную информацию о графиках отключения советуют проверять на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в своих регионах.

Украинцев также призывают экономно использовать электроэнергию в периоды, когда ее подачу восстанавливают по графику.

Отключение света в Украине — последние новости

Сегодня, 27 октября, в Украине также действуют графики почасовых отключений света. Без электричества остались жители Киевской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Житомирской.

Сложная ситуация сложилась в Конотопе Сумской области. Как ранее сообщалось, после атак врага город уже четвертые сутки испытывает серьезные проблемы с электроснабжением, а значительная его часть осталась без газа.

Медучреждения работают на автономных источниках питания, а воду жителям подают по временному графику.

Накануне Россия атаковала энергообъект на западе Украины. На Буковине были отключения света.

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