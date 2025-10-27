Отключение света 28 октября: где и когда не будет электричества

Отключение света 28 октября / © ТСН.ua

Завтра, 28 октября, в некоторых регионах Украины будут снова действовать графики отключений света.

Об этом передает «Укрэнерго».

Графики почасовых отключений:

с 08:00 до 22:00 — объемом от 1 до 2 очередей.

Графики ограничения мощности:

с 07:00 до 22:00 — для промышленных потребителей

Причина введения ограничений — повреждение энергообъектов после массированных российских атак.

«Укрэнерго» предупреждает, что в течение суток графики применения ограничений могут быть изменены. Точные графики отключений можно посмотреть на сайтах облэнерго вашего региона и ДТЭК.

Также украинцев просят потреблять электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику.

