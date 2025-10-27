- Дата публикации
Отключение света 28 октября: где и когда не будет электричества
По указанию «Укрэнерго» графики отключений в отдельных регионах будут применяться с 08:00 до 22:00.
Завтра, 28 октября, в некоторых регионах Украины будут снова действовать графики отключений света.
Об этом передает «Укрэнерго».
Графики почасовых отключений:
с 08:00 до 22:00 — объемом от 1 до 2 очередей.
Графики ограничения мощности:
с 07:00 до 22:00 — для промышленных потребителей
Причина введения ограничений — повреждение энергообъектов после массированных российских атак.
«Укрэнерго» предупреждает, что в течение суток графики применения ограничений могут быть изменены. Точные графики отключений можно посмотреть на сайтах облэнерго вашего региона и ДТЭК.
Также украинцев просят потреблять электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику.
Раньше мы писали, подорожает ли электричество зимой на фоне блекаутов.