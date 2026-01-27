ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1043
Время на прочтение
3 мин

Отключение света 28 января: актуальные графики для всех областей

Областные операторы распределения электроэнергии анонсировали графики почасовых отключений света на среду, 28 января, для столицы и всех регионов Украины.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Отключение света в Украине

Отключение света в Украине в среду, 28 января

Во всех регионах Украины в среду, 28 января, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .

График отключения света в Киеве

В столице продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии. Почасовые графики будут введены только при условии стабилизации в энергосети.

Власти Киева планируют восстановить графики плановых отключений электроэнергии, однако точные сроки назвать не могут. в то же время прогнозируется, что даже после возвращения прогнозируемых отключений графики будут очень жесткими.

График отключения света в Киевской области

График отключения света в Киевской области 28 января: дополняется

График отключения света в Одесской области

График отключения света на Одещине 28 января / © ДТЕК

График отключения света на Одещине 28 января / © ДТЕК

График отключения света на Одещине 28 января / © ДТЕК

График отключения света на Одещине 28 января / © ДТЕК

График отключения света в Николаевской области

График отключения света в Николаевской области 28 января:

1.1 - 01:00 - 05:00; 09:00 - 15:00; 17:00 - 23:00;

1.2 - 00:00 - 03:00; 05:00 - 11:00; 13:00 - 19:00; 21:00 - 00:00;

2.1 - 03:00 - 09:00; 11:00 - 17:00; 19:00 - 00:00;

2.2 - 00:00 - 01:00; 05:00 - 11:00; 13:00 - 19:00; 21:00 - 00:00;

3.1 - 00:00 - 01:00; 03:00 - 09:00; 11:00 - 17:00; 19:00 - 00:00;

3.2 - 00:00 - 05:00; 07:00 - 13:00; 15:00 - 21:00; 23:00 - 00:00;

4.1 - 00:00 - 03:00; 07:00 - 13:00; 15:00 - 21:00; 23:00 - 00:00;

4.2 - 00:00 - 05:00; 07:00 - 13:00; 15:00 - 21:00;

5.1 - 00:00 - 01:00; 03:00 - 09:00; 11:00 - 17:00; 19:00 - 00:00;

5.2 - 01:00 - 07:00; 09:00 - 15:00; 17:00 - 22:00;

6.1 - 00:00 - 03:00; 05:00 - 11:00; 13:00 - 19:00; 21:00 - 00:00;

6.2 - 01:00 - 07:00; 09:00 - 15:00; 17:00 - 23:00.

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 28 января:

1.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

1.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

2.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

2.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

3.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

3.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

4.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

4.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

5.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

5.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

6.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

6.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 28 января

График отключения света на Полтавщине 28 января

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 28 января: дополняется

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света в Днепропетровской области 28 января: дополняется

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света на Кировоградщине 28 января

График отключения света на Кировоградщине 28 января

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 28 января

График отключения света на Сумщине 28 января

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области 28 января: дополняется

График отключения света в Черниговской области

График отключения света в Черниговской области 28 января: дополняется

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 28 января:

1.1 00:00 - 04:00, 06:00 - 10:30, 12:00 - 16:30, 18:00 - 22:00

1.2 01:00 - 05:00, 07:00 - 11:30, 13:00 - 17:30, 19:00 - 23:00

2.1 00:00 - 00:30, 02:30 - 06:30, 08:30 - 13:00, 14:30 - 19:00, 20:30 - 24:00

2.2 00:00 - 02:00, 03:30 - 08:00, 09:30 - 14:00, 15:30 - 20:00, 21:30 - 24:00

3.1 00:00 - 02:30, 04:30 - 09:00, 10:30 - 15:00, 16:30 - 21:00, 22:30 - 24:00

3.2 00:00 - 01:00, 03:00 - 07:30, 09:00 - 13:30, 15:00 - 19:30, 21:00 - 24:00

4.1 02:00 - 06:00, 08:00 - 12:30, 14:00 - 18:30, 20:00 - 24:00

4.2 00:00 - 03:00, 05:00 - 09:30, 11:00 - 15:30, 17:00 - 21:30, 23:00 - 24:00

5.1 00:00 - 02:00, 04:00 - 08:30, 10:00 - 14:30, 16:00 - 20:30, 22:00 - 24:00

5.2 01:30 - 05:30, 07:30 - 12:00, 13:30 - 18:00, 19:30 - 23:30

6.1 00:30 - 04:30, 06:30 - 11:00, 12:30 - 17:00, 18:30 - 22:30

6.2 00:00 - 03:30, 05:30 - 10:00, 11:30 - 16:00, 17:30 - 22:00, 23:30 - 24:00

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света на Виннице 26 января — 1 февраля

График отключения света на Виннице 26 января — 1 февраля

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 28 января: дополняется

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 28 января

График отключения света в Хмельницкой области 28 января

График отключения света в Волынской области

График отключения света на Волыни 28 января

График отключения света на Волыни 28 января

График отключения света на Волыни 28 января

График отключения света на Волыни 28 января

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света в Тернопольской области 28 января:

1.1 - 00:30-07:30; 09:00-16:30; 18:00–24:00

1.2 - 03:00-08:00; 10600–17:00; 18:30–24:00

2.1 - 00:00-04:00; 05:00-12:30; 13:30-21:00; 22:00-24:00

2.2 - 00:00-01:30; 03:00-10:00; 11:30-19:00; 20:00-24:00

3.1 - 00:00-04:00; 05:30-13:00; 14:00-21:30; 22:30-24:00

3.2 - 00:00-01:00; 02:30-10:00; 11:00–18:30; 19:30-24:00

4.1 - 00:00-02:30; 04:00–11:00; 12:00–19:30; 20:30-24:00

4.2 - 00:00-05:00; 06:30-14:00; 15:00–22:30

5.1 - 00:00-06:00; 07:30-15:00; 16:00–23:00

5.2 - 00:00-05:30; 07:00-14:30; 15:30-23:00

6.1 - 00:00-03:30; 04:30-12:00; 13:00–20:30; 22:00-24:00

6.2 - 01:30-06:30; 09:00–16:00; 17:30-23:30

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света на Прикарпатье 28 января

График отключения света на Прикарпатье 28 января

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света на Закарпатье 28 января

График отключения света на Закарпатье 28 января

График отключения света во Львовской области

График отключения света на Львовщине 28 января

График отключения света на Львовщине 28 января

График отключения света в Ровенской области

График отключения света на Ровенщине 28 января

График отключения света на Ровенщине 28 января

Напомним, из-за ударов РФ четыре области Украины остались без электричества . Дополнительно сложные погодные условия обесточили более полутысячи населённых пунктов в семи регионах страны.

Новость дополняется
Дата публикации
Количество просмотров
1043
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie