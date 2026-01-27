Отключение света 28 января: актуальные графики для всех областей

Отключение света в Украине в среду, 28 января

Реклама

Во всех регионах Украины в среду, 28 января, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .

График отключения света в Киеве

В столице продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии. Почасовые графики будут введены только при условии стабилизации в энергосети.

Реклама

Власти Киева планируют восстановить графики плановых отключений электроэнергии, однако точные сроки назвать не могут. в то же время прогнозируется, что даже после возвращения прогнозируемых отключений графики будут очень жесткими.

График отключения света в Киевской области

График отключения света в Киевской области 28 января: дополняется

График отключения света в Одесской области

График отключения света на Одещине 28 января / © ДТЕК

График отключения света на Одещине 28 января / © ДТЕК

График отключения света в Николаевской области

График отключения света в Николаевской области 28 января:

1.1 - 01:00 - 05:00; 09:00 - 15:00; 17:00 - 23:00;

Реклама

1.2 - 00:00 - 03:00; 05:00 - 11:00; 13:00 - 19:00; 21:00 - 00:00;

2.1 - 03:00 - 09:00; 11:00 - 17:00; 19:00 - 00:00;

2.2 - 00:00 - 01:00; 05:00 - 11:00; 13:00 - 19:00; 21:00 - 00:00;

3.1 - 00:00 - 01:00; 03:00 - 09:00; 11:00 - 17:00; 19:00 - 00:00;

Реклама

3.2 - 00:00 - 05:00; 07:00 - 13:00; 15:00 - 21:00; 23:00 - 00:00;

4.1 - 00:00 - 03:00; 07:00 - 13:00; 15:00 - 21:00; 23:00 - 00:00;

4.2 - 00:00 - 05:00; 07:00 - 13:00; 15:00 - 21:00;

5.1 - 00:00 - 01:00; 03:00 - 09:00; 11:00 - 17:00; 19:00 - 00:00;

Реклама

5.2 - 01:00 - 07:00; 09:00 - 15:00; 17:00 - 22:00;

6.1 - 00:00 - 03:00; 05:00 - 11:00; 13:00 - 19:00; 21:00 - 00:00;

6.2 - 01:00 - 07:00; 09:00 - 15:00; 17:00 - 23:00.

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 28 января:

Реклама

1.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

1.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

2.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

2.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

Реклама

3.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

3.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

4.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

4.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

Реклама

5.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

5.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

6.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

6.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

Реклама

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 28 января

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 28 января: дополняется

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света в Днепропетровской области 28 января: дополняется

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света на Кировоградщине 28 января

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 28 января

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области 28 января: дополняется

График отключения света в Черниговской области

График отключения света в Черниговской области 28 января: дополняется

Реклама

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 28 января:

1.1 00:00 - 04:00, 06:00 - 10:30, 12:00 - 16:30, 18:00 - 22:00

1.2 01:00 - 05:00, 07:00 - 11:30, 13:00 - 17:30, 19:00 - 23:00

2.1 00:00 - 00:30, 02:30 - 06:30, 08:30 - 13:00, 14:30 - 19:00, 20:30 - 24:00

Реклама

2.2 00:00 - 02:00, 03:30 - 08:00, 09:30 - 14:00, 15:30 - 20:00, 21:30 - 24:00

3.1 00:00 - 02:30, 04:30 - 09:00, 10:30 - 15:00, 16:30 - 21:00, 22:30 - 24:00

3.2 00:00 - 01:00, 03:00 - 07:30, 09:00 - 13:30, 15:00 - 19:30, 21:00 - 24:00

4.1 02:00 - 06:00, 08:00 - 12:30, 14:00 - 18:30, 20:00 - 24:00

Реклама

4.2 00:00 - 03:00, 05:00 - 09:30, 11:00 - 15:30, 17:00 - 21:30, 23:00 - 24:00

5.1 00:00 - 02:00, 04:00 - 08:30, 10:00 - 14:30, 16:00 - 20:30, 22:00 - 24:00

5.2 01:30 - 05:30, 07:30 - 12:00, 13:30 - 18:00, 19:30 - 23:30

6.1 00:30 - 04:30, 06:30 - 11:00, 12:30 - 17:00, 18:30 - 22:30

Реклама

6.2 00:00 - 03:30, 05:30 - 10:00, 11:30 - 16:00, 17:30 - 22:00, 23:30 - 24:00

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света на Виннице 26 января — 1 февраля

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 28 января: дополняется

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 28 января

График отключения света в Волынской области

График отключения света на Волыни 28 января

График отключения света на Волыни 28 января

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света в Тернопольской области 28 января:

Реклама

1.1 - 00:30-07:30; 09:00-16:30; 18:00–24:00

1.2 - 03:00-08:00; 10600–17:00; 18:30–24:00

2.1 - 00:00-04:00; 05:00-12:30; 13:30-21:00; 22:00-24:00

2.2 - 00:00-01:30; 03:00-10:00; 11:30-19:00; 20:00-24:00

Реклама

3.1 - 00:00-04:00; 05:30-13:00; 14:00-21:30; 22:30-24:00

3.2 - 00:00-01:00; 02:30-10:00; 11:00–18:30; 19:30-24:00

4.1 - 00:00-02:30; 04:00–11:00; 12:00–19:30; 20:30-24:00

4.2 - 00:00-05:00; 06:30-14:00; 15:00–22:30

Реклама

5.1 - 00:00-06:00; 07:30-15:00; 16:00–23:00

5.2 - 00:00-05:30; 07:00-14:30; 15:30-23:00

6.1 - 00:00-03:30; 04:30-12:00; 13:00–20:30; 22:00-24:00

6.2 - 01:30-06:30; 09:00–16:00; 17:30-23:30

Реклама

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света на Прикарпатье 28 января

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света на Закарпатье 28 января

График отключения света во Львовской области

График отключения света на Львовщине 28 января

График отключения света в Ровенской области

График отключения света на Ровенщине 28 января

Напомним, из-за ударов РФ четыре области Украины остались без электричества . Дополнительно сложные погодные условия обесточили более полутысячи населённых пунктов в семи регионах страны.