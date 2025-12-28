- Дата публикации
Отключение света 29 декабря: где и когда не будет электричества в понедельник
«Укрэнерго» анонсировало ограничение электроснабжения в большинстве областей Украины на завтра, 29 декабря.
Завтра, 29 декабря, в большинстве регионов Украины будут снова действовать графики отключений света.
Об этом передает «Укрэнерго».
«Завтра, 29 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)», — говорится в сообщении.
Сколько очередей будут отключаться одновременно, в «Укрэнерго» не уточнили.
Причина отключений — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
«Укрэнерго» предупреждает, что в течение суток графики применения ограничений могут быть изменены. Точные графики отключений можно посмотреть на сайтах облэнерго вашего региона и ДТЭК. Также графики отключений публикуют прессслужбы местных территориальных громад и большинство глав ОВА в своих соцсетях.
Украинцев просят потреблять электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику.
Ранее в «Укрэнерго» объяснили, почему в одних регионах отменили графики, а в других света нет.