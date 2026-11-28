Отключение света в Украине 29 ноября / © ТСН

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В воскресенье, 29 ноября, в Украине в течение суток будут применяться ограничения потребления электроэнергии. Для бытовых потребителей предусмотрены почасовые отключения света, а промышленность будет работать по графику ограничения мощности.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

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Какие отключения света будут действовать 29 ноября

По информации энергетиков, графики почасовых отключений для населения будут применять в течение всех суток — с 00:00 до 23:59. Объем ограничений составит от 1 до 3 очередей.

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Для промышленных потребителей в этот же период будут действовать графики ограничения мощности.

Причиной масштабных ограничений остаются последствия российских ударов по энергетическим объектам. Энергетики призывают потреблять электроэнергию бережливо, особенно в часы, когда свет возвращается по графику.

Конкретные часы обесточивания зависят от региона и группы потребителей. Время и объем ограничений могут изменяться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Актуальные графики публикуют региональные облэнерго и ДТЭК, но в течение суток графики могут меняться.

График отключения света в Киеве

График отключения света в столице 29 ноября: дополняется

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График отключения света в Киевской области

График отключения света в Киевской области 29 ноября: дополняется

График отключения света в Одесской области

График отключения света в Одесской области 29 ноября: дополняется

График отключения света в Николаевской области

График отключения света в Николаевской области 29 ноября: дополняется

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 29 ноября: дополняется

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График отключения света в Полтавской области

График отключения света в Полтавской области 29 ноября: дополняется

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 29 ноября: дополняется

График отключения света в Днепропетровской области

В Днепропетровской области из-за повреждений энергетической инфраструктуры ввели индивидуальные графики отключений для каждого дома. Теперь время обесточения может отличаться даже в соседних зданиях — все зависит от схемы электропитания и технических возможностей сети.

«Очередей и подчерк больше нет. Теперь у каждого дома свой график отключений… Сегодня вы с соседями можете находиться в одном графике, а завтра уже нет. Это нормально в нынешних условиях», — сообщили в ДТЭК.

В компании объяснили, что российские обстрелы нанесли значительные повреждения энергетической инфраструктуре региона, поэтому применять привычные графики по очередям и подчеркам пока невозможно.

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 29 ноября: дополняется

График отключения света в Сумской области

График отключения света в Сумской области 29 ноября: дополняется

График отключения света в Черниговской области

График отключения света в Черниговской области 29 ноября: дополняется

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 29 ноября: дополняется

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 29 ноября: дополняется

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области 29 ноября: дополняется

Графики отключений в Винницкой области

График отключения света в Винницкой области 29 ноября: дополняется

График отключения света в Волынской области

График отключения света на Волыни 29 ноября: дополняется

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 29 ноября: дополняется

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света в Тернопольской области 29 ноября: дополняется

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света в Прикарпатье 29 ноября: дополняется

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света в Закарпатье 29 ноября: дополняется

График отключения света во Львовской области

График отключения света во Львовской области 29 ноября: дополняется

График отключения света в Ровенской области

График отключения света в Ровенской области 29 ноября: дополняется

Российские атаки продолжают испытывать украинскую энергосистему

В субботу, 28 ноября, из-за последствий российских обстрелов часть Одесского района, в частности Пересыпский район Одессы, осталась без электричества во время воздушной тревоги. Энергетики должны были начать осмотр оборудования и ремонт после того, как разрешит ситуация с безопасностью.

В тот же день аварийные отключения ввели и в Киевской области. Из-за последствий обстрелов и перегрузки оборудования обычные графики там временно не действовали, а ремонтные бригады уже приступили к восстановительным работам.

Еще 25 ноября российская армия массированно атаковала одну из теплоэлектростанций компании ДТЭК. В результате ударов оборудование получило значительные повреждения, а электростанция прекратила производство электроэнергии.

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