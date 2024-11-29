Отключение света 29 ноября: в "Укрэнерго" сообщили, когда не будет электричества

Ограничения будут продолжаться с 00:00 до 24:00.

В Украине в пятницу, 29 ноября, в течение всех суток будут действовать графики отключения света . Облэнерго будут задействовать несколько очередей одновременно.

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

В течение суток время применения и объем мер ограничения будут следующими:

00:00 – 06:00 – одна очередь отключений

06:00 – 14:00 – две очереди отключений

14:00 – 18:00 – три очереди отключений

18:00 – 22:00 – две очереди отключений

22:00 – 24:00 – одна очередь отключений

Энергетики отмечают, что время применения и ограничения в течение суток могут измениться. Поэтому актуальную информацию о графиках отключений следует узнавать на сайте или официальных страницах облэнерго.

В НЭК отмечают, что причина временного усиления ограничений – это повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.

Напомним, эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что из-за атаки РФ света может не быть до 8 часов в день. Он отметил, что до этого средняя продолжительность плановых отключений составляла 3-4 часа в день.

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