Отключение света 29 января: актуальные графики для всех областей
ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на четверг, 29 января, для столицы и всех регионов Украины.
Во всех регионах Украины в четверг, 29 января, будут введены графики почасовых отключений света. Причина ограничений электроснабжения — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.
График отключения света в Киеве
В столице продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии. Почасовые графики будут введены только при условии стабилизации в энергосети.
В Киеве обесточены около 710 тысяч потребителей. Ближайшая задача энергетиков — выход на прогнозируемые графики электроснабжения, однако на начальном этапе они могут отличаться в разных районах столицы.
График отключения света в Киевской области
График отключения света в Киевской области 29 января: дополняется
График отключения света в Одесской области
График отключения света в Одесской области 29 января: дополняется
График отключения света в Николаевской области
График отключения света в Николаевской области 29 января: дополняется
График отключения света в Запорожской области
График отключения света в Запорожской области 29 января:
1.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
1.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
2.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
2.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
3.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
3.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
4.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
4.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
5.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
5.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
6.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
6.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
График отключения света в Полтавской области
График отключения света в Харьковской области
График отключения света в Харьковской области 29 января: дополняется
График отключения света в Днепропетровской области
График отключения света в Днепропетровской области 29 января: дополняется
График отключения света в Кировоградской области
График отключения света в Кировоградской области 29 января: дополняется
График отключения света в Сумской области
График отключения света в Житомирской области.
График отключения света в Житомирской области 29 января: дополняется
График отключения света в Черниговской области
График отключения света в Черниговской области 29 января: дополняется
График отключения света в Черкасской области
График отключения света в Черкасской области 29 января: дополняется
Графики отключений в Винницкой области
По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.
График отключения света в Черновицкой области
График отключения света в Черновицкой области 29 января: дополняется
График отключения света в Хмельницкой области
График отключения света в Хмельницкой области 29 января: дополняется
График отключения света в Волынской области
График отключения света на Волыни 29 января: дополняется
График отключения света в Тернопольской области
График отключения света в Тернопольской области 29 января: дополняется
График отключения света в Ивано-Франковской области
График отключения света в Прикарпатье 29 января: дополняется
График отключения света в Закарпатской области
График отключения света в Закарпатье 29 января: дополняется
График отключения света во Львовской области
График отключения света в Ровенской области
Напомним, в среду, 28 января, в нескольких регионах Украины снова ввели аварийные отключения света. Ситуация в энергосистеме остается сложной. В ряде областей предварительно обнародованные графики бездействуют.