Отключение света 29 января: актуальные графики для всех областей

Отключение света в Украине в четверг, 29 января

Реклама

Во всех регионах Украины в четверг, 29 января, будут введены графики почасовых отключений света. Причина ограничений электроснабжения — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

График отключения света в Киеве

В столице продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии. Почасовые графики будут введены только при условии стабилизации в энергосети.

Реклама

В Киеве обесточены около 710 тысяч потребителей. Ближайшая задача энергетиков — выход на прогнозируемые графики электроснабжения, однако на начальном этапе они могут отличаться в разных районах столицы.

График отключения света в Киевской области

График отключения света в Киевской области 29 января: дополняется

График отключения света в Одесской области

График отключения света в Одесской области 29 января: дополняется

График отключения света в Николаевской области

График отключения света в Николаевской области 29 января: дополняется

Реклама

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 29 января:

1.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

1.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

2.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

Реклама

2.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

3.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

3.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

4.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

Реклама

4.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

5.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

5.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

6.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

Реклама

6.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 29 января

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 29 января: дополняется

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света в Днепропетровской области 29 января: дополняется

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 29 января: дополняется

Реклама

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 29 января

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области 29 января: дополняется

График отключения света в Черниговской области

График отключения света в Черниговской области 29 января: дополняется

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 29 января: дополняется

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

Реклама

График отключения света на Виннице 26 января — 1 февраля

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 29 января: дополняется

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 29 января: дополняется

График отключения света в Волынской области

График отключения света на Волыни 29 января: дополняется

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света в Тернопольской области 29 января: дополняется

Реклама

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света в Прикарпатье 29 января: дополняется

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света в Закарпатье 29 января: дополняется

График отключения света во Львовской области

График отключения света на Львовщине 29 января

График отключения света в Ровенской области

График отключения света в Ровенской области 29 января

Напомним, в среду, 28 января, в нескольких регионах Украины снова ввели аварийные отключения света. Ситуация в энергосистеме остается сложной. В ряде областей предварительно обнародованные графики бездействуют.