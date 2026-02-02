Отключение света 3 февраля: актуальные графики для всех областей

Отключение света / © Associated Press

Во вторник, 3 февраля, в Украине будут применены графики почасовых отключений электроэнергии (ГПО). Основной причиной вынужденных ограничений стали последствия предварительных массированных атак российских военных с применением ракет и дронов на объекты украинской энергоинфраструктуры.

Об этом сообщают в местных облэнерго и ДТЭК.

График отключения света в Киевской области

В Киевской области применят следующие графики:

Группа 1

1.1: 00:00–02:30, 06:00–13:00, 16:30–20:00

1.2: 00:00–02:30, 06:00–09:30, 16:30–23:30

Группа 2

2.1: 06:00–13:00, 16:30–22:00

2.2: 06:00–13:00, 16:30–23:30

Группа 3

3.1: 00:00–06:00, 09:30–13:00, 20:00–24:00

3.2: 00:00–06:00, 09:30–16:30, 20:00–24:00

Группа 4

4.1: 00:00–02:30, 09:30–16:30, 20:00–23:30

4.2: 00:00–02:30, 09:30–16:30, 20:00–23:30

Группа 5

5.1: 02:30–06:00, 13:00–20:00, 23:30–24:00

5.2: 02:30–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00

Группа 6

6.1: 02:30–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00

6.2: 02:30–09:30, 13:00–16:30, 23:30–24:00

График отключения света в Киевской области / © ДТЕК

Графики отключения света во Львовской области.

Во Львовской области будут действовать следующие графики отключения:

Графики отключения света во Львовской области

Графики отключения света в Ровенской области

На Ровенщине во вторник, 3 февраля, график почасовых отключений электроэнергии :

подчерк 1.1 06.00-09.00, 15.00-18.00

подчерк 1.2 06.00-09.00, 15.00-18.00

подчерк 2.1 15.00-19.00

подчерк 2.2 15.00-19.00

подчерк 3.1 09.00-12.00, 19.00-22.00

подчерк 3.2 09.00-12.00, 19.00-22.00

подчерк 4.1 12.00-15.00, 21.00-00.00

подчерк 4.2 12.00-15.00, 21.00-00.00

подчерк 5.1 12.00-15.00, 22.00-00.00

подчерк 5.2 12.00-15.00

подчерк 6.1 06.00-09.00, 18.00-21.00

подчерк 6.2 09.00-12.00, 18.00-21.00

График отключения света в Черновицкой области

В Черновицкой области применят следующие отключения :

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черкасской области

Часы отсутствия электроснабжения :

1.1: 00:00 - 03:30, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00

1.2: 01:00 - 04:30, 07:00 - 11:00, 13:00 - 17:00, 19:00 - 22:30

2.1: 02:30 - 06:30, 08:30 - 12:30, 14:30 - 18:30, 20:30 - 00:00

2.2: 00:00 - 01:00, 03:30 - 07:30, 09:30 - 13:30, 15:30 - 19:30, 21:30 - 00:00

3.1: 00:00 - 02:00, 04:30 - 08:30, 10:30 - 14:30, 16:30 - 20:30, 22:30 - 00:00

3.2: 00:00 - 00:30, 03:00 - 07:00, 09:00 - 13:00, 15:00 - 19:00, 21:00 - 00:00

4.1: 02:00 - 05:30, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 23:30

4.2: 00:00 - 02:30, 05:00 - 09:00, 11:00 - 15:00, 17:00 - 21:00, 23:00 - 00:00

5.1: 00:00 - 01:30, 04:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 22:00 - 00:00

5.2: 01:30 - 05:00, 07:30 - 11:30, 13:30 - 17:30, 19:30 - 23:00

6.1: 00:30 - 04:00, 06:30 - 10:30, 12:30 - 16:30, 18:30 - 22:00

6.2: 00:00 - 03:00, 05:30 - 09:30, 11:30 - 15:30, 17:30 - 21:30, 23:30 - 00:00

График отключения света в Николаевской области

Предварительный прогноз по применению ГБО на 3 февраля. Почасовые графики будут действовать с 00:00 до 23:59.

В разрезе подчеркнул предварительный прогноз выглядит так:

1.1 - 00:00 - 02:00; 06:00 - 12:00; 14:00 - 18:00; 22:00 - 00:00;

1.2 - 02:00 - 08:00; 10:00 - 14:00; 18:00 - 00:00;

2.1 - 00:00 - 04:00; 08:00 - 12:00; 16:00 - 22:00;

2.2 - 02:00 - 06:00; 10:00 - 16:00; 18:00 - 22:00;

3.1 - 00:00 - 04:00; 08:00 - 14:00; 16:00 - 20:00;

3.2 - 04:00 - 10:00; 12:00 - 16:00; 20:00 - 00:00;

4.1 - 04:00 - 08:00; 12:00 - 18:00; 20:00 - 00:00;

4.2 - 04:00 - 08:00; 12:00 - 18:00; 20:00 - 00:00;

5.1 - 00:00 - 04:00; 08:00 - 14:00; 16:00 - 22:00;

5.2 - 00:00 - 02:00; 06:00 - 10:00; 14:00 - 20:00; 22:00 - 00:00;

6.1 - 02:00 - 06:00; 10:00 - 16:00; 18:00 - 22:00;

6.2 - 00:00 - 02:00; 06:00 - 12:00; 14:00 - 20:00; 22:00 - 00:00.

График отключения света в Запорожской области

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подчеркам) (с учетом 30 минут на переключение):

1.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

1.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

2.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

2.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

3.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

3.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

4.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

4.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

5.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

5.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

6.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

6.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

Также с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП) в полном объеме (5 очередей).

График отключения света в Сумской области

Завтра, 03 февраля, будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доказанными командой НЭК «Укрэнерго».

График отключения света в Сумской области

График отключения света в Полтавской области

В Полтавской области 3 февраля введут графики почасовых отключений электроэнергии .

График отключения света в Полтавской области

График отключения света в Закарпатской области

График почасовых включений/отключений электроэнергии на 03.02.2026

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света в Кировоградской области

По распоряжению НЭК «Укрэнерго» 03.02.2026 будет действовать следующий график почасовых отключений (ГПО):

Очередь 1.1: 02-04, 06-09, 10-12, 14-17, 18-20, 21-24

Очередь 1.2: 02-04, 06-08, 10-13, 14-17, 18-20, 21-24

Очередь 2.1: 02-04, 06-08, 10-13, 14-16, 18-21, 22-24

Очередь 2.2: 02-04, 06-08, 10-12, 13-16, 18-21, 22-24

Очередь 3.1: 02-04, 06-08, 10-12, 13-16, 17-20, 22-24

Очередь 3.2: 02-04, 06-08, 09-12, 14-16, 17-20, 22-24

Очередь 4.1: 00-02, 04-07, 08-10, 12-15, 16-18, 20-23

Очередь 4.2: 00-02, 04-06, 08-11, 12-15, 16-19, 20-22

Очередь 5.1: 00-02, 04-06, 08-11, 12-14, 16-19, 20-22

Очередь 5.2: 00-02, 04-06, 08-10, 11-14, 16-18, 19-22

Очередь 6.1: 00-02, 04-06, 08-10, 11-14, 15-18, 19-22

Очередь 6.2: 00-02, 04-06, 07-10, 12-14, 15-18, 20-22, 23-24

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Волынской области

На Волыни будут графики почасового отключения света:

График отключения света в Волынской области

График отключения света в Винницкой области

В Винницкой области также применят графики отключения :

График отключения света в Винницкой области

График отключения света в Тернопольской области

Согласно указанию «Укрэнерго», 3 февраля на территории Тернопольской области будет действовать График почасовых отключений (ГПО). Энергетики упростили процесс поиска информации. Теперь жителям области не нужно самостоятельно искать свою очередь в таблицах – на сайте действует обновленный сервис.

График отключения света в Днепропетровской области

В Днепропетровской области будут действовать следующие графики отключения :

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света в Харьковской области

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчеркам с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 00:00–01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30

1.2 00:00–01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30

2.1 00:00–01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30

2.2 00:00–01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30

3.1 00:00–05:00; 08:30-15:30; 19:00–24:00

3.2 00:00–05:00; 08:30-15:30; 19:00–24:00

4.1 00:00–05:00; 08:30-15:30; 19:00–24:00

4.2 00:00–05:00; 08:30-15:30; 19:00–24:00

5.1 01:30–08:30; 12:00–19:00; 22:30-24:00

5.2 01:30-08:30; 12:00–19:00; 22:30-24:00

6.1 01:30-08:30; 12:00–19:00; 22:30-24:00

6.2 01:30-08:30; 12:00–19:00; 22:30-24:00

График отключения света в Хмельницкой области.

Во вторник, 3 февраля, по распоряжению НЭК «Укрэнерго» на Хмельнитчине будут действовать следующие ограничения :

График отключения света в Хмельницкой области.

Напомним, во вторник, 3 февраля, на протяжении всех суток в Украине будут применяться графики отключений света. Ограничения будут касаться как бытовых потребителей, так и промышленности.