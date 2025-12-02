Отключение света 3 декабря: актуальные графики для Киева и всех областей

Отключение света в Украине в среду, 3 декабря / © ТСН.ua

В Украине в среду, 3 декабря, будут действовать почасовые графики отключений света по всей территории страны. Причина отключений — повреждение и разрушение объектов энергосистемы в результате российских атак.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

График отключения света в Киеве

График отключения света в столице 3 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Киевской области

График отключения света на Киевщине 3 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Запорожской области

Часы отсутствия электроснабжения 3 декабря:

1.1: 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

1.2: 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

2.1: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

2.2: 10:30 — 15:30, 19:30 — 22:30

3.1: 00:00 — 00:30, 07:30 — 11:00, 15:00 — 18:30

3.2: 00:00 — 02:00, 15:00 — 20:00

4.1: 10:30 — 15:30

4.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30

5.1: 07:30 — 11:00, 15:00 — 20:00

5.2: 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

6.1: 10:30 — 15:30, 19:30 — 22:30

6.2: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 3 декабря

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света на Днепропетровщине 3 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 3 декабря

График отключения света в Черкасской области

1.1: 11:00 -14:00, 18:00 — 21:00

1.2: 06:00 — 08:00, 12:00 — 15:00, 22:00 — 24:00

2.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 15:00 — 18:00

2.2: 11:00 — 14:00, 17:00 — 19:00

3.1: 04:00 — 06:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00

3.2: 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00

4.1: 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 23:00

4.2: 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 23:00

5.1: 02:00 — 04:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00

5.2: 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00

6.1: 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00

6.2: 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00

График отключения света в Волынской области

График отключения света на Волыни 3 декабря

График отключения света на Волыни 3 декабря

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света на Тернопольщине 3 декабря

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света в Закарпатье 3 декабря

График отключения света во Львовской области

График отключения света на Львовщине 3 декабря

График отключения света в Ровенской области

График отключения света на Ровенщине 3 декабря

Напомним, энергетик назвал области, где сложная ситуация со светом. В отдельных регионах возможны внезапные отключения света.