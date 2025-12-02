- Дата публикации
Отключение света 3 декабря: актуальные графики для Киева и всех областей
ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на среду, 3 декабря, для столицы и всех регионов Украины.
В Украине в среду, 3 декабря, будут действовать почасовые графики отключений света по всей территории страны. Причина отключений — повреждение и разрушение объектов энергосистемы в результате российских атак.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.
График отключения света в Киеве
График отключения света в Киевской области
График отключения света в Запорожской области
Часы отсутствия электроснабжения 3 декабря:
1.1: 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
1.2: 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
2.1: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
2.2: 10:30 — 15:30, 19:30 — 22:30
3.1: 00:00 — 00:30, 07:30 — 11:00, 15:00 — 18:30
3.2: 00:00 — 02:00, 15:00 — 20:00
4.1: 10:30 — 15:30
4.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30
5.1: 07:30 — 11:00, 15:00 — 20:00
5.2: 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
6.1: 10:30 — 15:30, 19:30 — 22:30
6.2: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
График отключения света в Полтавской области
График отключения света в Днепропетровской области
График отключения света в Сумской области
График отключения света в Черкасской области
Часы отсутствия электроснабжения 3 декабря:
1.1: 11:00 -14:00, 18:00 — 21:00
1.2: 06:00 — 08:00, 12:00 — 15:00, 22:00 — 24:00
2.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 15:00 — 18:00
2.2: 11:00 — 14:00, 17:00 — 19:00
3.1: 04:00 — 06:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00
3.2: 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00
4.1: 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 23:00
4.2: 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 23:00
5.1: 02:00 — 04:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00
5.2: 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00
6.1: 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00
6.2: 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00
График отключения света в Волынской области
График отключения света в Тернопольской области
График отключения света в Закарпатской области
График отключения света во Львовской области
График отключения света в Ровенской области
Напомним, энергетик назвал области, где сложная ситуация со светом. В отдельных регионах возможны внезапные отключения света.