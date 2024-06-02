Отключение света 3 июня в Украине: когда и где не будет электроэнергии

При превышении лимитов облэнерго могут использовать графики почасовых отключений света.
В понедельник, 3 июня, по всей территории Украины будут действовать лимиты на потребление электроэнергии.
Об этом сообщила пресс-служба национальной энергетической компании "Укрэнерго".
Ограничения будут действовать с полуночи и на протяжении всех суток.
При превышении лимитов облэнерго могут использовать графики почасовых отключений света как для бытовых, так и для промышленных потребителей.
К критической инфраструктуре, выполняющей функцию жизнеобеспечения населения, ограничения применять не будут.
Напомним, 2 июня экстренные отключения электроэнергии отменили в Киеве, а также в Киевской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской областях. Там вернулись к стабилизационным графикам — они продлятся с 18:00 до 24:00.
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