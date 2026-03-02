Отключение света 3 марта: какие графики введут

Отключение света / © ТСН.ua

Во вторник, 3 марта, в ряде регионов Украины будут действовать графики отключения электроэнергии. Ограничения будут касаться как бытовых потребителей, так и промышленных предприятий.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

«В части регионов Украины с 08:00 до конца суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)», — сообщили в «Укрэнерго».

Также добавили, что главной причиной возвращения к стабилизационным мерам являются значительные повреждения энергетической инфраструктуры в результате системных ракетно-дроновых атак со стороны России.

Энергетики предупреждают, что объем ограничений может изменяться в течение дня в зависимости от оперативного состояния в системе.

«Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — отметили в «Укрэнерго».

Отключение света в Украине — последние новости

Напомним, из-за последствий российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты Украины в понедельник, 2 марта, в части регионов Украины будут введены графики почасовых отключений света.

Ранее сообщалось, что для восстановления энергетики Украины необходимо 90,6 млрд дол. Денис Шмигаль назвал пять приоритетных направлений для инвесторов.

Как прогнозируют эксперты, отключения света будут продолжаться и весной, хотя солнечная генерация будет помогать частично компенсировать дефицит в сети