- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1054
- Время на прочтение
- 2 мин
Отключение света 3 января: актуальные графики для Киева и всех областей
ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на субботу, 3 января, для столицы и всех регионов Украины.
В большинстве регионов Украины в субботу, 3 января, будут введены графики почасовых отключений света. Причина ограничений электроснабжения — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.
График отключения света в Киеве
В субботу, 3 января, почасовые графики будут действовать круглосуточно только на Правом берегу. На Левом берегу продолжаются экстренные отключения.
График отключения света в Киевской области
График отключения света в Одесской области
В Одесской области в результате российских атак значительные разрушения получили 25 энергообъектов. Поэтому энергетики вынуждены отключать электричество в периоды критической нагрузки на поврежденную энергосистему. Эти отключения невозможно спрогнозировать, разделить между всеми домами и составить прогнозируемый график.
График отключения света в Николаевской области
График отключения света в Николаевской области 3 января: дополняется
График отключения света в Запорожской области
График отключения света в Запорожской области 3 января:
1.1: 00:00 — 05:00, 18:00 — 22:30
1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00
2.1: 07:30 — 09:30, 13:30 — 18:30
2.2: 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30
3.1: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
3.2: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
4.1: 00:00 — 00:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
4.2: 00:00 — 00:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
5.1: 00:00 — 05:00, 18:00 — 23:00
5.2: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 22:30 — 24:00
6.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
График отключения света в Полтавской области
График отключения света в Харьковской области
График отключения света в Харьковской области 3 января:
1.1 07:00–10:30; 17:30-21:00
1.2 07:00–10:30; 17:30-21:00
2.1 07:00–10:30; 17:30-21:00
2.2 08:00–10:30; 14:00–21:00
3.1 10:30–14:00; 21:00-24:00
3.2 00:00–03:30; 10:30-14:00; 21:00-24:00
4.1 00:00–03:30; 10:30-14:00; 17:30-24:00
4.2 00:00–03:30; 08:00–14:00; 21:00-24:00
5.1 14:00-17:30
5.2 03:30-07:00; 14:00–17:30
6.1 03:30-07:00; 14:00–17:30; 21:00-22:00
6.2 03:30-07:00; 10:30-17:30
График отключения света в Днепропетровской области
График отключения света в Кировоградской области
График отключения света в Сумской области
График отключения света в Житомирской области.
График отключения света в Черниговской области
График отключения света в Черкасской области
График отключения света в Черкасской области 3 января:
1.1 16:00 — 19:00
1.2 16:00 — 18:00
2.1 16:00 — 18:00
2.2 14:00 — 16:00, 22:00 — 24:00
3.1 14:00 — 16:00
3.2 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
4.1 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00
4.2 12:00 — 14:00
5.1 10:00 — 12:00
5.2 10:00 — 12:00
6.1 08:00 — 10:00, 18:00 — 20:00
6.2 08:00 — 10:00, 18:00 — 20:00
Графики отключений в Винницкой области
По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.
График отключения света в Черновицкой области
График отключения света в Черновицкой области 3 января: дополняется
График отключения света в Хмельницкой области
График отключения света в Хмельницкой области 3 января: дополняется
График отключения света в Тернопольской области
График отключения света в Тернопольской области 3 января: дополняется
На Волыни, Прикарпатье, Закарпатье и Львовской и Ровенской областях отключения электроэнергии 2 января не запланированы.
Напомним, эксперт сделал неутешительный прогноз по прекращению отключений света в Украине. По словам соучредителя Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, даже в отсутствие новых ракетных атак со стороны РФ энергосистема будет оставаться под значительной нагрузкой до прихода тепла.