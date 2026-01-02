Отключение света 3 января: актуальные графики для Киева и всех областей

Отключение света в Украине в субботу 3 января

Реклама

В большинстве регионов Украины в субботу, 3 января, будут введены графики почасовых отключений света. Причина ограничений электроснабжения — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

График отключения света в Киеве

В субботу, 3 января, почасовые графики будут действовать круглосуточно только на Правом берегу. На Левом берегу продолжаются экстренные отключения.

Реклама

График отключения света в столице 3 января / © ДТЕК

График отключения света в столице 3 января / © ДТЕК

График отключения света в Киевской области

График отключения света в Киевской области 3 января / © ДТЕК

График отключения света в Киевской области 3 января / © ДТЕК

График отключения света в Одесской области

В Одесской области в результате российских атак значительные разрушения получили 25 энергообъектов. Поэтому энергетики вынуждены отключать электричество в периоды критической нагрузки на поврежденную энергосистему. Эти отключения невозможно спрогнозировать, разделить между всеми домами и составить прогнозируемый график.

График отключения света в Николаевской области

График отключения света в Николаевской области 3 января: дополняется

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 3 января:

1.1: 00:00 — 05:00, 18:00 — 22:30

Реклама

1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00

2.1: 07:30 — 09:30, 13:30 — 18:30

2.2: 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30

3.1: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

Реклама

3.2: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

4.1: 00:00 — 00:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

4.2: 00:00 — 00:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

5.1: 00:00 — 05:00, 18:00 — 23:00

Реклама

5.2: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 22:30 — 24:00

6.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 3 января

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 3 января:

Реклама

1.1 07:00–10:30; 17:30-21:00

1.2 07:00–10:30; 17:30-21:00

2.1 07:00–10:30; 17:30-21:00

2.2 08:00–10:30; 14:00–21:00

Реклама

3.1 10:30–14:00; 21:00-24:00

3.2 00:00–03:30; 10:30-14:00; 21:00-24:00

4.1 00:00–03:30; 10:30-14:00; 17:30-24:00

4.2 00:00–03:30; 08:00–14:00; 21:00-24:00

Реклама

5.1 14:00-17:30

5.2 03:30-07:00; 14:00–17:30

6.1 03:30-07:00; 14:00–17:30; 21:00-22:00

6.2 03:30-07:00; 10:30-17:30

Реклама

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света на Днепропетровщине 3 января / © ДТЕК

График отключения света на Днепропетровщине 3 января / © ДТЕК

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 3 января

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 3 января

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света на Житомирщине 3 января

График отключения света в Черниговской области

График отключения света на Черниговщине 3 января

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 3 января:

1.1 16:00 — 19:00

1.2 16:00 — 18:00

2.1 16:00 — 18:00

Реклама

2.2 14:00 — 16:00, 22:00 — 24:00

3.1 14:00 — 16:00

3.2 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

4.1 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00

Реклама

4.2 12:00 — 14:00

5.1 10:00 — 12:00

5.2 10:00 — 12:00

6.1 08:00 — 10:00, 18:00 — 20:00

Реклама

6.2 08:00 — 10:00, 18:00 — 20:00

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 3 января: дополняется

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 3 января: дополняется

Реклама

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света в Тернопольской области 3 января: дополняется

На Волыни, Прикарпатье, Закарпатье и Львовской и Ровенской областях отключения электроэнергии 2 января не запланированы.

Напомним, эксперт сделал неутешительный прогноз по прекращению отключений света в Украине. По словам соучредителя Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, даже в отсутствие новых ракетных атак со стороны РФ энергосистема будет оставаться под значительной нагрузкой до прихода тепла.