Отключение света 3 января: какие графики применят

В субботу, 3 января, в большинстве областей Украины вводятся меры по ограничению потребления электроэнергии. Энергетики вынуждены применить графики как для бытовых потребителей, так и промышленности.

Об этом сообщает «Укрэнерго».

«В большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)», — отметили энергетики.

Энергетики добавляют, что главной причиной введения графиков почасовых отключений (ГБО) являются последствия массированных ракетно-дроновых ударов России по объектам энергетической инфраструктуры. Повреждения оборудования не позволяют системе работать на полную мощность, что создает дефицит в сети.

«Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — отметили энергетики.

Напомним, украинцам нужно готовиться к тому, что графики отключений электроэнергии будут действовать, по меньшей мере, до начала весны. Существенного улучшения ситуации в энергосистеме до конца зимы не предполагается.