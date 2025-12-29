Отключение света 30 декабря: какие графики применят

Отключение света / © ТСН.ua

Во вторник, 30 декабря, в большинстве регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

Отмечается, что отключение света вводятся из-за последствий российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

«В большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)», — сообщили в «Укрэнерго».

Также добавляют, что ситуация в энергосистеме динамична и может изменяться в зависимости от нагрузки. Подробную информацию об очередях и часах отключений потребителям советуют проверять на официальных сайтах и страницах облэнерго в своих регионах.

Напомним, в Киевской области продолжается круглосуточная ликвидация последствий массированного обстрела, который произошел в минувшую субботу. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома жителей области.

Ранее сообщалось, что в большинстве регионов Украины 29 декабря действуют почасовые графики отключений света и в отдельных областях — аварийные отключения электроэнергии. В Киевской области до сих пор обесточенными остаются около 9000 абонентов.