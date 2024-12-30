Отключение света 30 декабря: "Укрэнерго" сообщило об изменениях

Ограничения электроснабжения в этот день будут применяться только для промышленности.
Сегодня 30 декабря в Украине отменили обесточивание бытовых потребителей. Графики отключений не будут действовать.
Об этом сообщает "Укрэнерго".
Сначала графики почасовых отключений электроэнергии отменили в следующих областях:
- Львовской
- Ивано-Франковский
- Волынский
- Полтавской
- Винницкой
Со временем стало, что с 8:00 до 19:00 сегодня вынужденно применяются графики ограничения мощности для промышленности.
"А в часы пикового потребления возможно применение графиков почасовых отключений бытовых потребителей", — отметили в ведомстве.
Энергетики напоминают: ситуация в энергосистеме меняется, а соответственно возможны и изменения в применении мер ограничения. Да, актуальный график применения отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго).
Напомним, в Украине в понедельник, 30 декабря отключения света снова будут. Облэнерго будут применять одну очередь.
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