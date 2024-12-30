Отключение света 30 декабря: в ДТЭК и "Укрэнерго" сообщили, когда не будет электричества

Объем ограничений может измениться.
В Украине в понедельник, 30 декабря отключения света снова будут применяться . Облэнерго будут применять одну очередь.
Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".
Время применения и объем ограничений для бытовых потребителей будут продолжаться с 08:00 до 17:00. Для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности – 08:00 – 19:00.
Энергетики отмечают, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Поэтому актуальную информацию о графиках отключений следует узнавать на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.
"Причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной дроновой атаки 25 ноября", — отмечают в НЭК.
Напомним, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк порадовался прогнозом об отключении света зимой. Сейчас энергетика подготовлена в лучшее, чем прошлой зимой, говорит он.
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