Отключения света 30 ноября: актуальные графики для Киева и всех областей

Отключение света в Украине в воскресенье, 30 ноября / © ТСН.ua

В Украине в воскресенье, 30 ноября, будут действовать почасовые графики отключений света по всей территории страны. Причина отключений — повреждение и разрушение объектов энергосистемы в результате российских обстрелов.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

График отключения света в Киеве

График отключения света в столице 30 ноября / © ДТЕК

График отключения света в Киевской области

График отключения света в Киевской области 27 ноября

График отключения света в Одесской области

График отключения света в Одесской области 27 ноября

График отключения света в Николаевской области

Предварительный прогноз на 30 ноября:

1.1 — 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:00;

1.2 — 12:00 — 19:00;

2.1 — 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:00;

2.2 — 07:30 — 08:30; 12:00 — 15:30;

3.1 — 12:00 — 15:30; 19:00 — 20:30;

3.2 — 08:30 — 12:00; 22:30 — 23:30;

4.1 — 05:30 — 08:30; 15:30 — 19:00;

4.2 — 07:30 — 08:30; 19:00 — 22:30;

5.1 — 12:00 — 15:30; 19:00 — 22:30;

5.2 — 05:30 — 08:30; 12:00 — 15:30;

6.1 — 15:30 — 20:30;

6.2 — 08:30 — 12:00; 19:00 — 22:30.

График отключения света в Запорожской области

Часы отсутствия электроснабжения 30 ноября:

1.1: 00:00 — 00:30, 06:00 — 11:00, 14:30 — 18:30

1.2: 00:00 — 02:00, 15:00 — 20:00

2.1: 10:30 — 15:30, 19:30 — 22:30

2.2: 10:30 — 15:30

3.1: 15:00 — 20:00

3.2: 08:30 — 11:00, 15:00 — 20:00

4.1: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

4.2: 06:30 — 11:00, 19:30 — 22:30

5.1: 06:30 — 11:00, 15:00 — 20:00

5.2: 08:30 — 11:00, 15:00 — 20:00

6.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30

6.2: 10:30 — 15:30

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 30 ноября

График отключения света в Харьковской области

Часы отсутствия электроснабжения 30 ноября:

1.1: 15:00-18:00

1.2: 11:00-18:00

2.1: 04:00-07:30; 15:00-18:00

2.2: 15:00-18:00

3.1: 07:30-11:00; 18:00-20:00

3.2: 09:00-11:00; 18:00-22:00

4.1: 07:30-11:00; 15:00-22:00

4.2: 07:30-11:00; 15:00-22:00

5.1: 11:00-14:30; 18:00-20:00

5.2: 00:00-04:00; 09:00-14:30

6.1: 11:00-14:30

6.2: 11:00-14:30; 22:00-24:00

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света на Днепропетровщине 30 ноября / © ДТЕК

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 30 ноября:

1.1: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20

1.2: 06-08, 14-16, 18-20

2.1: 07-08, 10-12, 15-16, 18-20

2.2: 07-08, 10-12, 14-16, 22-24

3.1: 10-12, 14-16, 18-20

3.2: 10-12, 14-16, 18-20

4.1: 09-10, 12-14, 16-18

4.2: 04-06, 12-14, 16-18

5.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

5.2: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

6.1: 08-10, 16-18, 20-22

6.2: 09-10, 12-14, 16-18

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области 30 ноября

График отключения света в Черниговской области

График отключения света в Черниговской области 30 ноября

График отключения света в Черкасской области

Часы отсутствия электроснабжения 30 ноября:

1.1: 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

1.2: 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00

2.1: 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00

2.2: 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00

3.1: 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

3.2: 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

4.1: 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 23:00

4.2: 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00

5.1: 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00

5.2: 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00

6.1: 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00

6.2: 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Волынской области

График отключения света на Волыни 30 ноября

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света на Тернопольщине 30 ноября

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света на Прикарпатье 30 ноября

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света в Закарпатье 30 ноября

График отключения света во Львовской области

График отключения света на Львовщине 30 ноября

График отключения света в Ровенской области

График отключения света на Ровенщине 30 ноября

Напомним, полмиллиона киевлян остались без света после вражеских обстрелов. ДТЭК и «Укрэнерго» сообщили о масштабных повреждениях энергетических объектов.