Отключения света 30 ноября: актуальные графики для Киева и всех областей
ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на воскресенье, 30 ноября, для столицы и всех регионов Украины.
В Украине в воскресенье, 30 ноября, будут действовать почасовые графики отключений света по всей территории страны. Причина отключений — повреждение и разрушение объектов энергосистемы в результате российских обстрелов.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.
График отключения света в Киеве
График отключения света в Киевской области
График отключения света в Киевской области 27 ноября
График отключения света в Одесской области
График отключения света в Одесской области 27 ноября
График отключения света в Николаевской области
Предварительный прогноз на 30 ноября:
1.1 — 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:00;
1.2 — 12:00 — 19:00;
2.1 — 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:00;
2.2 — 07:30 — 08:30; 12:00 — 15:30;
3.1 — 12:00 — 15:30; 19:00 — 20:30;
3.2 — 08:30 — 12:00; 22:30 — 23:30;
4.1 — 05:30 — 08:30; 15:30 — 19:00;
4.2 — 07:30 — 08:30; 19:00 — 22:30;
5.1 — 12:00 — 15:30; 19:00 — 22:30;
5.2 — 05:30 — 08:30; 12:00 — 15:30;
6.1 — 15:30 — 20:30;
6.2 — 08:30 — 12:00; 19:00 — 22:30.
График отключения света в Запорожской области
Часы отсутствия электроснабжения 30 ноября:
1.1: 00:00 — 00:30, 06:00 — 11:00, 14:30 — 18:30
1.2: 00:00 — 02:00, 15:00 — 20:00
2.1: 10:30 — 15:30, 19:30 — 22:30
2.2: 10:30 — 15:30
3.1: 15:00 — 20:00
3.2: 08:30 — 11:00, 15:00 — 20:00
4.1: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
4.2: 06:30 — 11:00, 19:30 — 22:30
5.1: 06:30 — 11:00, 15:00 — 20:00
5.2: 08:30 — 11:00, 15:00 — 20:00
6.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30
6.2: 10:30 — 15:30
График отключения света в Полтавской области
График отключения света в Харьковской области
Часы отсутствия электроснабжения 30 ноября:
1.1: 15:00-18:00
1.2: 11:00-18:00
2.1: 04:00-07:30; 15:00-18:00
2.2: 15:00-18:00
3.1: 07:30-11:00; 18:00-20:00
3.2: 09:00-11:00; 18:00-22:00
4.1: 07:30-11:00; 15:00-22:00
4.2: 07:30-11:00; 15:00-22:00
5.1: 11:00-14:30; 18:00-20:00
5.2: 00:00-04:00; 09:00-14:30
6.1: 11:00-14:30
6.2: 11:00-14:30; 22:00-24:00
График отключения света в Днепропетровской области
График отключения света в Кировоградской области
График отключения света в Кировоградской области 30 ноября:
1.1: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20
1.2: 06-08, 14-16, 18-20
2.1: 07-08, 10-12, 15-16, 18-20
2.2: 07-08, 10-12, 14-16, 22-24
3.1: 10-12, 14-16, 18-20
3.2: 10-12, 14-16, 18-20
4.1: 09-10, 12-14, 16-18
4.2: 04-06, 12-14, 16-18
5.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
5.2: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
6.1: 08-10, 16-18, 20-22
6.2: 09-10, 12-14, 16-18
График отключения света в Житомирской области.
График отключения света в Черниговской области
График отключения света в Черкасской области
Часы отсутствия электроснабжения 30 ноября:
1.1: 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
1.2: 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00
2.1: 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00
2.2: 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00
3.1: 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
3.2: 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
4.1: 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 23:00
4.2: 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00
5.1: 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00
5.2: 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00
6.1: 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00
6.2: 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
График отключения света в Хмельницкой области
График отключения света в Волынской области
График отключения света в Тернопольской области
График отключения света в Ивано-Франковской области
График отключения света в Закарпатской области
График отключения света во Львовской области
График отключения света в Ровенской области
Напомним, полмиллиона киевлян остались без света после вражеских обстрелов. ДТЭК и «Укрэнерго» сообщили о масштабных повреждениях энергетических объектов.