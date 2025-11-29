ТСН в социальных сетях

Украина
1808
2 мин

Отключения света 30 ноября: актуальные графики для Киева и всех областей

ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на воскресенье, 30 ноября, для столицы и всех регионов Украины.

Ирина Игнатова
Отключение света в Украине

Отключение света в Украине в воскресенье, 30 ноября / © ТСН.ua

В Украине в воскресенье, 30 ноября, будут действовать почасовые графики отключений света по всей территории страны. Причина отключений — повреждение и разрушение объектов энергосистемы в результате российских обстрелов.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

График отключения света в Киеве

График отключения света в столице 30 ноября / © ДТЕК

График отключения света в столице 30 ноября / © ДТЕК

График отключения света в столице 30 ноября / © ДТЕК

График отключения света в столице 30 ноября / © ДТЕК

График отключения света в Киевской области

График отключения света в Киевской области 27 ноября

График отключения света в Одесской области

График отключения света в Одесской области 27 ноября

График отключения света в Николаевской области

Предварительный прогноз на 30 ноября:

1.1 — 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:00;

1.2 — 12:00 — 19:00;

2.1 — 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:00;

2.2 — 07:30 — 08:30; 12:00 — 15:30;

3.1 — 12:00 — 15:30; 19:00 — 20:30;

3.2 — 08:30 — 12:00; 22:30 — 23:30;

4.1 — 05:30 — 08:30; 15:30 — 19:00;

4.2 — 07:30 — 08:30; 19:00 — 22:30;

5.1 — 12:00 — 15:30; 19:00 — 22:30;

5.2 — 05:30 — 08:30; 12:00 — 15:30;

6.1 — 15:30 — 20:30;

6.2 — 08:30 — 12:00; 19:00 — 22:30.

График отключения света в Запорожской области

Часы отсутствия электроснабжения 30 ноября:

1.1: 00:00 — 00:30, 06:00 — 11:00, 14:30 — 18:30

1.2: 00:00 — 02:00, 15:00 — 20:00

2.1: 10:30 — 15:30, 19:30 — 22:30

2.2: 10:30 — 15:30

3.1: 15:00 — 20:00

3.2: 08:30 — 11:00, 15:00 — 20:00

4.1: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

4.2: 06:30 — 11:00, 19:30 — 22:30

5.1: 06:30 — 11:00, 15:00 — 20:00

5.2: 08:30 — 11:00, 15:00 — 20:00

6.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30

6.2: 10:30 — 15:30

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 30 ноября

График отключения света на Полтавщине 30 ноября

График отключения света в Харьковской области

Часы отсутствия электроснабжения 30 ноября:

1.1: 15:00-18:00

1.2: 11:00-18:00 

2.1: 04:00-07:30; 15:00-18:00

2.2: 15:00-18:00

3.1: 07:30-11:00; 18:00-20:00

3.2: 09:00-11:00; 18:00-22:00

4.1: 07:30-11:00; 15:00-22:00

4.2: 07:30-11:00; 15:00-22:00

5.1: 11:00-14:30; 18:00-20:00

5.2: 00:00-04:00; 09:00-14:30 

6.1: 11:00-14:30

6.2: 11:00-14:30; 22:00-24:00

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света на Днепропетровщине 30 ноября / © ДТЕК

График отключения света на Днепропетровщине 30 ноября / © ДТЕК

График отключения света на Днепропетровщине 30 ноября / © ДТЕК

График отключения света на Днепропетровщине 30 ноября / © ДТЕК

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 30 ноября:

1.1: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20

1.2: 06-08, 14-16, 18-20

2.1: 07-08, 10-12, 15-16, 18-20

2.2: 07-08, 10-12, 14-16, 22-24

3.1: 10-12, 14-16, 18-20

3.2: 10-12, 14-16, 18-20

4.1: 09-10, 12-14, 16-18

4.2: 04-06, 12-14, 16-18

5.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

5.2: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

6.1: 08-10, 16-18, 20-22

6.2: 09-10, 12-14, 16-18

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области 30 ноября

График отключения света в Житомирской области 30 ноября

График отключения света в Черниговской области

График отключения света в Черниговской области 30 ноября

График отключения света в Черниговской области 30 ноября

График отключения света в Черкасской области

Часы отсутствия электроснабжения 30 ноября:

1.1: 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

1.2: 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00

2.1: 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00

2.2: 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00

3.1: 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

3.2: 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

4.1: 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 23:00

4.2: 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00

5.1: 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00

5.2: 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00

6.1: 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00

6.2: 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Волынской области

График отключения света на Волыни 30 ноября

График отключения света на Волыни 30 ноября

График отключения света на Волыни 30 ноября

График отключения света на Волыни 30 ноября

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света на Тернопольщине 30 ноября

График отключения света на Тернопольщине 30 ноября

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света на Прикарпатье 30 ноября

График отключения света на Прикарпатье 30 ноября

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света в Закарпатье 30 ноября

График отключения света в Закарпатье 30 ноября

График отключения света во Львовской области

График отключения света на Львовщине 30 ноября

График отключения света на Львовщине 30 ноября

График отключения света в Ровенской области

График отключения света на Ровенщине 30 ноября

График отключения света на Ровенщине 30 ноября

Напомним, полмиллиона киевлян остались без света после вражеских обстрелов. ДТЭК и «Укрэнерго» сообщили о масштабных повреждениях энергетических объектов.

1808
