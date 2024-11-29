Отключение света 30 ноября: ограничения будут действовать 14 часов — "Укрэнерго"

Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать в течение 15 часов – с 08:00 до 23:00.

В субботу, 30 ноября, графики отключения света для бытовых потребителей будут действовать в течение 14 часов. При этом будут применять не более 2 очередей отключений.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Для бытовых потребителей время применения и объем мер ограничения будут следующими:

08:00 – 14:00 – одна очередь отключений;

14:00 – 20:00 – две очереди отключений;

20:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать в течение 15 часов – с 08:00 до 23:00.

В "Укрэнерго" напомнили, что причина временного усиления ограничений — повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки 28 ноября.

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Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу.

При этом в "Укрэнерго" обратили внимание на то, что время применения и объем ограничений в течение суток может измениться.

"Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях", — говорится в сообщении.

В энергетической компании призывают потреблять электроэнергию экономно, когда свет возвращается по графику.

Напомним, эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что из-за атаки РФ света может не быть до 8 часов в день.

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