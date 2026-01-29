ТСН в социальных сетях

Украина
538
3 мин

Отключение света 30 января: актуальные графики для всех областей

ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на пятницу, 30 января, для столицы и всех регионов Украины.

Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Отключение света в Украине

Отключение света в Украине в пятницу, 30 января

Во всех регионах Украины в пятницу, 30 января, будут введены графики почасовых отключений света. Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

График отключения света в Киеве

Завтра, 30 января, в Киеве будут действовать временные графики почасовых отключений света, адаптированные под каждый дом.

Во временном графике действует 60 очередей, которые не совпадают с привычными очередями ГПО. Проверить отключение по своему адресу можно на сайте ДТЭК «Киевские электросети».

График отключения света в Киевской области

График отключения света в Киевской области 30 января: дополняется

График отключения света в Одесской области

График отключения света в Одесской области 30 января: дополняется

График отключения света в Николаевской области

График отключения света в Николаевской области 30 января:

1.1 - 00:00 - 06:00; 08:00 - 14:00; 16:00 - 22:00;

1.2 - 00:00 - 01:00; 04:00 - 10:00; 12:00 - 18:00; 20:00 - 00:00;

2.1 - 02:00 - 08:00; 10:00 - 16:00; 18:00 - 00:00;

2.2 - 00:00 - 02:00; 04:00 - 10:00; 12:00 - 18:00; 20:00 - 00:00;

3.1 - 03:00 - 08:00; 10:00 - 16:00; 18:00 - 00:00;

3.2 - 00:00 - 03:00; 06:00 - 12:00; 14:00 - 20:00; 22:00 - 00:00;

4.1 - 00:00 - 04:00; 06:00 - 12:00; 14:00 - 20:00; 23:00 - 00:00;

4.2 - 00:00 - 04:00; 07:00 - 12:00; 14:00 - 20:00; 22:00 - 00:00;

5.1 - 02:00 - 08:00; 10:00 - 16:00; 18:00 - 23:00;

5.2 - 00:00 - 05:00; 08:00 - 14:00; 16:00 - 22:00;

6.1 - 00:00 - 02:00; 05:00 - 10:00; 12:00 - 18:00; 20:00 - 00:00;

6.2 - 01:00 - 06:00; 08:00 - 14:00; 16:00 - 22:00.

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 30 января:

1.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

1.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

2.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

2.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

3.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

3.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

4.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

4.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

5.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

5.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

6.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

6.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 30 января

График отключения света на Полтавщине 30 января

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 30 января:

1.1 00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–24:00

1.2 00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–24:00

2.1 00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–24:00

2.2 00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–24:00

3.1 00:00–06:30; 10:00–17:00; 20:30-24:00

3.2 00:00–06:30; 10:00–17:00; 20:30-24:00

4.1 00:00–06:30; 10:00–17:00; 20:30-24:00

4.2 00:00–06:30; 10:00–17:00; 20:30-24:00

5.1 03:30–10:00; 13:30-20:30

5.2 03:30-10:00; 13:30-20:30

6.1 03:30-10:00; 13:30-20:30

6.2 03:30-10:00; 13:30-20:30

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света на Днепропетровщине 30 января:

Очередь 1.1: 03:00-09:00; 11:30-18:30; 20:30-24:00

Очередь 1.2: 01:30-09:00; 11:30-18:30; 20:30-24:00

Очередь 2.1: 00:00–01:30; 04:00-11:30; 13:30-20:30; 22:30-24:00

Очередь 2.2: 00:00-01:30; 04:00-11:30; 13:30-20:30; 22:30-24:00

Очередь 3.1: 00:00–04:00; 06:30-13:30; 15:30-22:30

Очередь 3.2: 00:00–03:00; 06:00-13:30; 15:30-22:30

Очередь 4.1: 00:00-01:00; 04:00-11:30; 13:30-20:30; 22:30-24:00

Очередь 4.2: 00:00-04:00; 06:30-13:30; 15:30-22:30

Очередь 5.1: 00:00–06:00; 09:00-15:30; 18:30–24:00

Очередь 5.2: 01:30-04:00; 06:00-09:00; 11:30-18:30; 20:30-24:00

Очередь 6.1: 00:00-06:30; 09:00-15:30; 18:30-22:00

Очередь 6.2: 01:00-06:30; 09:00-15:30; 18:30–24:00

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 30 января: дополняется

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 30 января

График отключения света на Сумщине 30 января

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области 30 января: дополняется

График отключения света в Черниговской области

График отключения света в Черниговской области 30 января: дополняется

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 30 января:

1.1 00:00 - 04:00, 06:00 - 10:30, 12:00 - 16:30, 18:00 - 22:00

1.2 01:00 - 05:00, 07:00 - 11:30, 13:00 - 17:30, 19:00 - 23:00

2.1 00:00 - 00:30, 02:30 - 06:30, 08:30 - 13:00, 14:30 - 19:00, 20:30 - 24:00

2.2 00:00 - 02:00, 03:30 - 08:00, 09:30 - 14:00, 15:30 - 20:00, 21:30 - 24:00

3.1 00:00 - 02:30, 04:30 - 09:00, 10:30 - 15:00, 16:30 - 21:00, 22:30 - 24:00

3.2 00:00 - 01:00, 03:00 - 07:30, 09:00 - 13:30, 15:00 - 19:30, 21:00 - 24:00

4.1 02:00 - 06:00, 08:00 - 12:30, 14:00 - 18:30, 20:00 - 24:00

4.2 00:00 - 03:00, 05:00 - 09:30, 11:00 - 15:30, 17:00 - 21:30, 23:00 - 24:00

5.1 00:00 - 02:00, 04:00 - 08:30, 10:00 - 14:30, 16:00 - 20:30, 22:00 - 24:00

5.2 02:00 - 05:30, 07:30 - 12:00, 13:30 - 18:00, 19:30 - 23:30

6.1 00:30 - 04:30, 06:30 - 11:00, 12:30 - 17:00, 18:30 - 22:30

6.2 00:00 - 03:30, 05:30 - 10:00, 11:30 - 16:00, 17:30 - 22:00, 23:30 - 24:00

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света на Виннице 26 января — 1 февраля

График отключения света на Виннице 26 января — 1 февраля

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 30 января: дополняется

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 30 января: дополняется

График отключения света в Волынской области

График отключения света на Волыни 30 января

График отключения света на Волыни 30 января

График отключения света на Волыни 30 января

График отключения света на Волыни 30 января

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света на Тернопольщине 30 января

График отключения света на Тернопольщине 30 января

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света на Прикарпатье 30 января

График отключения света на Прикарпатье 30 января

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света в Закарпатье 30 января: дополняется

График отключения света во Львовской области

График отключения света на Львовщине 30 января

График отключения света на Львовщине 30 января

График отключения света в Ровенской области

График отключения света на Ровенщине 30 января

График отключения света на Ровенщине 30 января

Напомним, в Украине без света 29 января оказались сотни населенных пунктов. Кроме вражеских обстрелов, энергосистему испытывают гололедица и налипание мокрого снега в семи областях.

Новость дополняется
