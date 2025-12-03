- Дата публикации
Отключение света 4 декабря: актуальные графики для Киева и всех областей
ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на четверг, 4 декабря, для столицы и всех регионов Украины.
Во всех регионах Украины в четверг, 4 декабря будут действовать графики почасовых отключений света. Причина отключений — последствия российских атак на украинскую энергосистему.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.
График отключения света в Киеве
График отключения света в Киевской области
График отключения света в Николаевской области
График отключения света в Николаевской области 4 декабря:
1.1 — 05:30 — 08:30; 19:00 — 22:30;
1.2 — 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:00;
2.1 — 12:00 — 19:00;
2.2 — 12:00 — 15:30; 19:00 — 21:30;
3.1 — 08:30 — 15:30;
3.2 — 07:30 — 08:30; 12:00 — 15:30; 22:30 — 00:00;
4.1 — 05:30 — 08:30; 19:00 — 22:30;
4.2 — 07:30 — 12:00; 15:30 — 19:00;
5.1 — 05:30 — 08:30; 14:30 — 19:00;
5.2 — 12:00 — 17:30;
6.1 — 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:00;
6.2 — 00:00 — 00:30; 08:30 — 12:00; 19:00 — 22:30.
График отключения света в Запорожской области
График отключения света в Запорожской области 4 декабря:
1.1: 09:00 — 14:00, 18:00 — 22:30
1.2: 00:00 — 05:00, 18:00 — 20:30
2.1: 00:00 — 00:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
2.2: 07:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
3.1: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
3.2: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
4.1: 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30
4.2: 05:30 — 09:30, 13:30 — 18:30
5.1: 09:00 — 14:00, 18:00 — 22:30
5.2: 09:00 — 14:00
6.1: 05:30 — 09:30, 13:30 — 18:30
6.2: 07:30 — 09:30, 13:30 — 18:30
График отключения света в Полтавской области
График отключения света в Днепропетровской области
График отключения света в Сумской области
График отключения света в Черкасской области
График отключения света в Черкасской области 4 декабря:
1.1: 06:00 -08:00, 11:00 — 14:00, 22:00 — 24:00
1.2: 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00
2.1: 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00
2.2: 06:00 -08:00, 15:00 — 17:00, 20:00 — 23:00
3.1: 08:00 — 11:00, 17:00 — 20:00
3.2: 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00
4.1: 11:00 — 14:00, 17:00 — 19:00
4.2: 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 19:00
5.1: 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00
5.2: 14:00 — 17:00, 20:00 — 23:00
6.1: 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00
6.2: 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 19:00 — 21:00
График отключения света в Черновицкой области
График отключения света в Тернопольской области
График отключения света в Ивано-Франковской области
График отключения света во Львовской области
График отключения света в Ровенской области
Напомним, в ночь на вторник, 3 декабря, РФ снова нанесла удары по энергообъектам. В результате российских ударов по энергетике обесточены потребители в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.