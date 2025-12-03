Отключение света 4 декабря: актуальные графики для Киева и всех областей

Отключение света в Украине в четверг, 4 декабря / © ТСН.ua

Во всех регионах Украины в четверг, 4 декабря будут действовать графики почасовых отключений света. Причина отключений — последствия российских атак на украинскую энергосистему.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

График отключения света в Киеве

График отключения света в столице 4 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Киевской области

График отключения света на Киевщине 4 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Николаевской области

График отключения света в Николаевской области 4 декабря:

1.1 — 05:30 — 08:30; 19:00 — 22:30;

1.2 — 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:00;

2.1 — 12:00 — 19:00;

2.2 — 12:00 — 15:30; 19:00 — 21:30;

3.1 — 08:30 — 15:30;

3.2 — 07:30 — 08:30; 12:00 — 15:30; 22:30 — 00:00;

4.1 — 05:30 — 08:30; 19:00 — 22:30;

4.2 — 07:30 — 12:00; 15:30 — 19:00;

5.1 — 05:30 — 08:30; 14:30 — 19:00;

5.2 — 12:00 — 17:30;

6.1 — 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:00;

6.2 — 00:00 — 00:30; 08:30 — 12:00; 19:00 — 22:30.

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 4 декабря:

1.1: 09:00 — 14:00, 18:00 — 22:30

1.2: 00:00 — 05:00, 18:00 — 20:30

2.1: 00:00 — 00:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

2.2: 07:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

3.1: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

3.2: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

4.1: 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30

4.2: 05:30 — 09:30, 13:30 — 18:30

5.1: 09:00 — 14:00, 18:00 — 22:30

5.2: 09:00 — 14:00

6.1: 05:30 — 09:30, 13:30 — 18:30

6.2: 07:30 — 09:30, 13:30 — 18:30

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 4 декабря

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света в Днепропетровской области 4 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 4 декабря

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 4 декабря:

1.1: 06:00 -08:00, 11:00 — 14:00, 22:00 — 24:00

1.2: 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00

2.1: 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00

2.2: 06:00 -08:00, 15:00 — 17:00, 20:00 — 23:00

3.1: 08:00 — 11:00, 17:00 — 20:00

3.2: 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00

4.1: 11:00 — 14:00, 17:00 — 19:00

4.2: 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 19:00

5.1: 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00

5.2: 14:00 — 17:00, 20:00 — 23:00

6.1: 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00

6.2: 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 19:00 — 21:00

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 4 декабря

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света на Тернопольщине 4 декабря

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света на Прикарпатье 4 декабря

График отключения света во Львовской области

График отключения света на Львовщине 4 декабря

График отключения света в Ровенской области

График отключения света на Ровенщине 4 декабря

Напомним, в ночь на вторник, 3 декабря, РФ снова нанесла удары по энергообъектам. В результате российских ударов по энергетике обесточены потребители в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.