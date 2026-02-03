- Дата публикации
-
Категория
Украина
Отключение света 4 февраля: актуальные графики для всех областей
ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на среду, 4 февраля, для всех регионов Украины.
Во всех регионах Украины в среду, 4 февраля, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .
График отключения света в Киеве
В Дарницком и Днепровском районах действуют экстренные отключения. В остальном городе продолжают действовать временные графики отключений света.
График отключения света в столице 4 февраля:
Группа 1: 00:00-03:30, 08:30-15:00, 17:30-24:00
Группа 2: 00:00-04:00, 09:00-16:00, 18:30-24:00
Группа 3: 00:00-05:00, 10:00-17:00, 19:30-24:00
Группа 4: 00:30-05:30, 10:30-17:30, 20:30-24:00
Группа 5: 03:30-08:30, 11:30-18:30, 21:30-24:00
Группа 6: 04:00-10:00, 12:00-19:30, 22:00-24:00
Группа 7: 05:00-10:30, 13:00-20:30, 22:30-24:00
Группа 8: 05:30-11:30, 13:30-21:30, 23:30-24:00
Группа 9: 00:00-00:30, 06:30-12:00, 14:30-22:00
Группа 10: 00:00-01:00, 07:00-13:00, 15:00-22:30
Группа 11: 00:00-01:30, 07:30-13:30, 16:00-23:30
Группа 12: 00:00-02:00, 08:00-14:30, 17:00-24:00
Группа 13: 00:00-01:30, 07:00-13:30, 17:00-24:00
Группа 14: 00:00-02:00, 07:30-14:00, 17:30-24:00
Группа 15: 00:00-03:00, 08:30-15:00, 18:30-24:00
Группа 16: 00:00-03:30, 09:00-15:30, 19:00-24:00
Группа 17: 01:30-05:00, 10:30-17:00, 20:30-24:00
Группа 18: 02:00-06:30, 11:00-17:30, 21:00-24:00
Группа 19: 03:00-08:30, 12:00-18:30, 22:00-24:00
Группа 20: 03:30-09:00, 12:30-19:00, 22:30-24:00
Группа 21: 05:00-10:30, 13:30-20:30
Группа 22: 00:00-00:30, 05:30-11:00, 14:00-21:00
Группа 23: 00:00-01:00, 06:00-12:00, 15:00-22:00
Группа 24: 00:00-01:30, 06:30-12:30, 15:30-22:30
Группа 25: 00:00-01:30, 07:00-13:30, 17:00-24:00
Группа 26: 00:00-02:00, 07:30-14:00, 17:30-24:00
Группа 27: 00:00-03:00, 08:30-15:00, 18:30-24:00
Группа 28: 00:00-03:30, 09:00-15:30, 19:00-24:00
Группа 29: 01:30-05:00, 10:30-17:00, 20:30-24:00
Группа 30: 02:00-06:30, 11:00-17:30, 21:00-24:00
Группа 31: 03:00-08:30, 12:00-18:30, 22:00-24:00
Группа 32: 03:30-09:00, 12:30-19:00, 22:30-24:00
Группа 33: 05:00-10:30, 13:30-20:30
Группа 34: 00:00-00:30, 05:30-11:00, 14:00-21:00
Группа 35: 00:00-01:00, 06:00-12:00, 15:00-22:00
Группа 36: 00:00-01:30, 06:30-12:30, 15:30-22:30
Группа 37: 00:00-06:30, 08:00-15:30, 17:30-24:00
Группа 38: 00:00-07:00, 08:30-16:00, 18:00-24:00
Группа 39: 00:00-08:00, 09:30-17:30, 19:30-24:00
Группа 40: 00:30-08:30, 10:00-18:00, 20:00-24:00
Группа 41: 02:00-09:30, 11:00-19:30, 21:30-24:00
Группа 42: 02:30-10:00, 11:30-20:00, 22:00-24:00
Группа 43: 04:30-11:00, 12:30-21:30, 23:00-24:00
Группа 44: 05:00-11:30, 13:00-21:30
Группа 45: 00:00-00:30, 05:30-12:30, 14:00-22:00
Группа 46: 00:00-01:00, 06:00-13:00, 14:30-23:00
Группа 47: 00:00-02:00, 06:30-14:00, 15:30-24:00
Группа 48: 00:00-02:30, 07:00-14:30, 16:00-24:00
Группа 49: 00:00-06:30, 08:00-15:30, 17:30-24:00
Группа 50: 00:00-07:00, 08:30-16:00, 18:00-24:00
Группа 51: 00:00-08:00, 09:30-17:30, 19:30-24:00
Группа 52: 00:30-08:30, 10:00-18:00, 20:00-24:00
Группа 53: 02:00-09:30, 11:00-19:30, 21:30-24:00
Группа 54: 02:30-10:00, 11:30-20:00, 22:00-24:00
Группа 55: 04:30-11:00, 12:30-21:30, 23:00-24:00
Группа 56: 05:00-11:30, 13:00-21:30
Группа 57: 00:00-00:30, 05:30-12:30, 14:00-22:00
Группа 58: 00:00-01:00, 06:00-13:00, 14:30-23:00
Группа 59: 00:00-02:00, 06:30-14:00, 15:30-24:00
Группа 60: 00:00-02:30, 07:00-14:30, 16:00-24:00
График отключения света в Киевской области
В Киевской области ситуация с отключениями по очереди неравномерна. В общем, свет будет от 7 до 10 часов в сутки.
График отключения света в Одесской области
Почасовые графики действуют только там, где разрешает состояние сети. Одновременно в области большое количество аварий из-за непогоды.
Одесса, частично Одесский район и некоторые районные центры Одесщины – продолжаются экстренные отключения.
График отключения света в Николаевской области
В Николаевской области бытовые потребители будут без электричества в среднем 14-15 часов в день. Отключения будут продолжаться как днем, так и ночью.
График отключения света в Николаевской области 4 февраля:
1.1 - 00:00 - 01:30; 06:00 - 11:30; 13:30 - 19:30; 21:30 - 00:00;
1.2 - 01:30 - 05:30; 09:30 - 13:30; 17:30 - 23:30;
2.1 - 00:00 - 03:30; 07:30 - 13:30; 15:30 - 19:30; 23:30 - 00:00;
2.2 - 01:30 - 05:30; 09:30 - 15:30; 17:30 - 22:00;
3.1 - 00:00 - 03:30; 07:30 - 13:30; 15:30 - 21:30;
3.2 - 03:30 - 07:30; 11:30 - 17:30; 19:30 - 00:00;
4.1 - 03:30 - 07:30; 11:30 - 17:30; 19:30 - 00:00;
4.2 - 03:30 - 09:30; 11:30 - 15:30; 19:30 - 00:00;
5.1 - 00:00 - 03:30; 07:30 - 11:30; 15:30 - 21:30;
5.2 - 00:00 - 01:30; 05:30 - 11:30; 13:30 - 17:30; 21:30 - 00:00;
6.1 - 01:30 - 07:30; 10:00 - 15:30; 17:30 - 21:30;
6.2 - 00:00 - 01:30; 05:30 - 09:30; 13:30 - 19:30; 21:30 - 00:00.
График отключения света в Запорожской области
На Запорожье свет будут выключать периодами от 2 до 5 часов. В общем, питание не будет по 12-15 часов в сутки в зависимости от очереди.
График отключения света в Запорожской области 4 февраля:
1.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
1.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
2.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
2.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
3.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
3.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
4.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
4.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
5.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
5.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
6.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
6.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
График отключения света в Полтавской области
На Полтавщине свет в домах. будет всего 4-6 часов в сутки. В течение суток график может изменяться
График отключения света в Харьковской области
График отключения света в Харьковской области 4 февраля: дополняется
График отключения света в Днепропетровской области
Потребители Днепропетровщины в среду будут иметь свет 7-9 часов в сутки. Отключать электричество будут трижды для каждой очереди.
График отключения света в Кировоградской области
График отключения света в Кировоградской области 4 февраля: дополняется
График отключения света в Сумской области
В течение суток графики могут изменяться в зависимости от ситуации в энергосистеме.
График отключения света в Житомирской области.
График отключения света в Житомирской области 4 февраля: дополняется
График отключения света в Черниговской области
График отключения света в Черниговской области 4 февраля: дополняется
График отключения света в Черкасской области
Список адресов, которые обесточиваются по очереди (подчеркам) ГПО можно просмотреть на сайте облэнерго.
График отключения света в Черкасской области 4 февраля:
1.1: 00:00 - 03:30, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00
1.2: 01:00 - 04:30, 07:00 - 11:00, 13:00 - 17:00, 19:00 - 22:30
2.1: 02:30 - 06:30, 08:30 - 12:30, 14:30 - 18:30, 20:30 - 00:00
2.2: 00:00 - 01:00, 03:30 - 07:30, 09:30 - 13:30, 15:30 - 19:30, 21:30 - 00:00
3.1: 00:00 - 02:00, 04:30 - 08:30, 10:30 - 14:30, 16:30 - 20:30, 22:30 - 00:00
3.2: 00:00 - 00:30, 03:00 - 07:00, 09:00 - 13:00, 15:00 - 19:00, 21:00 - 00:00
4.1: 02:00 - 05:30, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 23:30
4.2: 00:00 - 02:30, 05:00 - 09:00, 11:00 - 15:00, 17:00 - 21:00, 23:00 - 00:00
5.1: 00:00 - 01:30, 04:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 22:00 - 00:00
5.2: 01:30 - 05:00, 07:30 - 11:30, 13:30 - 17:30, 19:30 - 23:00
6.1: 00:30 - 04:00, 06:30 - 10:30, 12:30 - 16:30, 18:30 - 22:00
6.2: 00:00 - 03:00, 05:30 - 09:30, 11:30 - 15:30, 17:30 - 21:30, 23:30 - 00:00
Графики отключений в Винницкой области
По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.
График отключения света в Винницкой области 4 февраля6 дополняется
График отключения света в Черновицкой области
График отключения света в Черновицкой области 4 февраля: дополняется
График отключения света в Хмельницкой области
В Хмельнитчине ситуация остается сложной. Свет в домах будет всего 4,5 часа в сутки.
График отключения света в Волынской области
График отключения света в Тернопольской области
График отключения света в Тернопольской области 4 февраля: дополняется
График отключения света в Ивано-Франковской области
В Ивано-Франковской области свет будут отключать один-два раза в сутки. В общей сложности в каждой очереди электроснабжение будет отсутствовать от 3,5 до 7 часов.
График отключения света в Закарпатской области
График отключения света в Закарпатье 4 февраля: дополняется
График отключения света во Львовской области
Во Львовской области свет в среду будут отключать на 4-7 часов дважды в течение суток.
График отключения света в Ровенской области
Ситуация в области сравнительно стабильная, свет будут отключать один-два раза в среднем на 3-7 часов в зависимости от очереди.
График отключения света в Ровенской области 4 февраля
1.1: 00.00-04.00, 14.00-18.00
1.2: 04.00-07.00, 14.00-18.00
2.1: 07.00–10.00, 16.00–19.00
2.2: 07.00-10.00, 16.00-19.00
3.1: 07.00–10.00, 18.00–21.00
3.2: 07.00-10.00, 18.00-21.00
4.1: 10.00-13.00, 19.00-22.00
4.2: 10.00-13.00, 19.00-22.00
5.1: 10.00-14.00, 21.00-00.00
5.2: 10.00-14.00, 21.00-00.00
6.1: 13.00-16.00, 22.00-00.00
6.2: 13.00-16.00
Напомним, в результате российских обстрелов повреждена Трипольская ТЭС возле Киева. Враг хотел максимально отрезать столицу от атомной генерации, но это не удалось. Эксперт рассказал о реальных рисках для Киева.