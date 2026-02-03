Отключение света 4 февраля: актуальные графики для всех областей

Отключение света в Украине в среду, 4 февраля

Во всех регионах Украины в среду, 4 февраля, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .

График отключения света в Киеве

В Дарницком и Днепровском районах действуют экстренные отключения. В остальном городе продолжают действовать временные графики отключений света.

График отключения света в столице 4 февраля:

Группа 1: 00:00-03:30, 08:30-15:00, 17:30-24:00

Группа 2: 00:00-04:00, 09:00-16:00, 18:30-24:00

Группа 3: 00:00-05:00, 10:00-17:00, 19:30-24:00

Группа 4: 00:30-05:30, 10:30-17:30, 20:30-24:00

Группа 5: 03:30-08:30, 11:30-18:30, 21:30-24:00

Группа 6: 04:00-10:00, 12:00-19:30, 22:00-24:00

Группа 7: 05:00-10:30, 13:00-20:30, 22:30-24:00

Группа 8: 05:30-11:30, 13:30-21:30, 23:30-24:00

Группа 9: 00:00-00:30, 06:30-12:00, 14:30-22:00

Группа 10: 00:00-01:00, 07:00-13:00, 15:00-22:30

Группа 11: 00:00-01:30, 07:30-13:30, 16:00-23:30

Группа 12: 00:00-02:00, 08:00-14:30, 17:00-24:00

Группа 13: 00:00-01:30, 07:00-13:30, 17:00-24:00

Группа 14: 00:00-02:00, 07:30-14:00, 17:30-24:00

Группа 15: 00:00-03:00, 08:30-15:00, 18:30-24:00

Группа 16: 00:00-03:30, 09:00-15:30, 19:00-24:00

Группа 17: 01:30-05:00, 10:30-17:00, 20:30-24:00

Группа 18: 02:00-06:30, 11:00-17:30, 21:00-24:00

Группа 19: 03:00-08:30, 12:00-18:30, 22:00-24:00

Группа 20: 03:30-09:00, 12:30-19:00, 22:30-24:00

Группа 21: 05:00-10:30, 13:30-20:30

Группа 22: 00:00-00:30, 05:30-11:00, 14:00-21:00

Группа 23: 00:00-01:00, 06:00-12:00, 15:00-22:00

Группа 24: 00:00-01:30, 06:30-12:30, 15:30-22:30

Группа 25: 00:00-01:30, 07:00-13:30, 17:00-24:00

Группа 26: 00:00-02:00, 07:30-14:00, 17:30-24:00

Группа 27: 00:00-03:00, 08:30-15:00, 18:30-24:00

Группа 28: 00:00-03:30, 09:00-15:30, 19:00-24:00

Группа 29: 01:30-05:00, 10:30-17:00, 20:30-24:00

Группа 30: 02:00-06:30, 11:00-17:30, 21:00-24:00

Группа 31: 03:00-08:30, 12:00-18:30, 22:00-24:00

Группа 32: 03:30-09:00, 12:30-19:00, 22:30-24:00

Группа 33: 05:00-10:30, 13:30-20:30

Группа 34: 00:00-00:30, 05:30-11:00, 14:00-21:00

Группа 35: 00:00-01:00, 06:00-12:00, 15:00-22:00

Группа 36: 00:00-01:30, 06:30-12:30, 15:30-22:30

Группа 37: 00:00-06:30, 08:00-15:30, 17:30-24:00

Группа 38: 00:00-07:00, 08:30-16:00, 18:00-24:00

Группа 39: 00:00-08:00, 09:30-17:30, 19:30-24:00

Группа 40: 00:30-08:30, 10:00-18:00, 20:00-24:00

Группа 41: 02:00-09:30, 11:00-19:30, 21:30-24:00

Группа 42: 02:30-10:00, 11:30-20:00, 22:00-24:00

Группа 43: 04:30-11:00, 12:30-21:30, 23:00-24:00

Группа 44: 05:00-11:30, 13:00-21:30

Группа 45: 00:00-00:30, 05:30-12:30, 14:00-22:00

Группа 46: 00:00-01:00, 06:00-13:00, 14:30-23:00

Группа 47: 00:00-02:00, 06:30-14:00, 15:30-24:00

Группа 48: 00:00-02:30, 07:00-14:30, 16:00-24:00

Группа 49: 00:00-06:30, 08:00-15:30, 17:30-24:00

Группа 50: 00:00-07:00, 08:30-16:00, 18:00-24:00

Группа 51: 00:00-08:00, 09:30-17:30, 19:30-24:00

Группа 52: 00:30-08:30, 10:00-18:00, 20:00-24:00

Группа 53: 02:00-09:30, 11:00-19:30, 21:30-24:00

Группа 54: 02:30-10:00, 11:30-20:00, 22:00-24:00

Группа 55: 04:30-11:00, 12:30-21:30, 23:00-24:00

Группа 56: 05:00-11:30, 13:00-21:30

Группа 57: 00:00-00:30, 05:30-12:30, 14:00-22:00

Группа 58: 00:00-01:00, 06:00-13:00, 14:30-23:00

Группа 59: 00:00-02:00, 06:30-14:00, 15:30-24:00

Группа 60: 00:00-02:30, 07:00-14:30, 16:00-24:00

График отключения света в Киевской области

В Киевской области ситуация с отключениями по очереди неравномерна. В общем, свет будет от 7 до 10 часов в сутки.

График отключения света на Киевщине 4 февраля / © ДТЕК

График отключения света в Одесской области

Почасовые графики действуют только там, где разрешает состояние сети. Одновременно в области большое количество аварий из-за непогоды.

Одесса, частично Одесский район и некоторые районные центры Одесщины – продолжаются экстренные отключения.

График отключения света на Одещине 4 февраля / © ДТЕК

График отключения света в Николаевской области

В Николаевской области бытовые потребители будут без электричества в среднем 14-15 часов в день. Отключения будут продолжаться как днем, так и ночью.

График отключения света в Николаевской области 4 февраля:

1.1 - 00:00 - 01:30; 06:00 - 11:30; 13:30 - 19:30; 21:30 - 00:00;

1.2 - 01:30 - 05:30; 09:30 - 13:30; 17:30 - 23:30;

2.1 - 00:00 - 03:30; 07:30 - 13:30; 15:30 - 19:30; 23:30 - 00:00;

2.2 - 01:30 - 05:30; 09:30 - 15:30; 17:30 - 22:00;

3.1 - 00:00 - 03:30; 07:30 - 13:30; 15:30 - 21:30;

3.2 - 03:30 - 07:30; 11:30 - 17:30; 19:30 - 00:00;

4.1 - 03:30 - 07:30; 11:30 - 17:30; 19:30 - 00:00;

4.2 - 03:30 - 09:30; 11:30 - 15:30; 19:30 - 00:00;

5.1 - 00:00 - 03:30; 07:30 - 11:30; 15:30 - 21:30;

5.2 - 00:00 - 01:30; 05:30 - 11:30; 13:30 - 17:30; 21:30 - 00:00;

6.1 - 01:30 - 07:30; 10:00 - 15:30; 17:30 - 21:30;

6.2 - 00:00 - 01:30; 05:30 - 09:30; 13:30 - 19:30; 21:30 - 00:00.

График отключения света в Запорожской области

На Запорожье свет будут выключать периодами от 2 до 5 часов. В общем, питание не будет по 12-15 часов в сутки в зависимости от очереди.

График отключения света в Запорожской области 4 февраля:

1.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

1.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

2.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

2.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

3.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

3.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

4.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

4.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

5.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

5.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

6.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

6.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

График отключения света в Полтавской области

На Полтавщине свет в домах. будет всего 4-6 часов в сутки. В течение суток график может изменяться

График отключения света на Полтавщине 4 февраля

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 4 февраля: дополняется

График отключения света в Днепропетровской области

Потребители Днепропетровщины в среду будут иметь свет 7-9 часов в сутки. Отключать электричество будут трижды для каждой очереди.

График отключения света на Днепропетровщине 4 февраля / © ДТЕК

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 4 февраля: дополняется

График отключения света в Сумской области

В течение суток графики могут изменяться в зависимости от ситуации в энергосистеме.

График отключения света на Сумщине 4 февраля

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области 4 февраля: дополняется

График отключения света в Черниговской области

График отключения света в Черниговской области 4 февраля: дополняется

График отключения света в Черкасской области

Список адресов, которые обесточиваются по очереди (подчеркам) ГПО можно просмотреть на сайте облэнерго.

График отключения света в Черкасской области 4 февраля:

1.1: 00:00 - 03:30, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00

1.2: 01:00 - 04:30, 07:00 - 11:00, 13:00 - 17:00, 19:00 - 22:30

2.1: 02:30 - 06:30, 08:30 - 12:30, 14:30 - 18:30, 20:30 - 00:00

2.2: 00:00 - 01:00, 03:30 - 07:30, 09:30 - 13:30, 15:30 - 19:30, 21:30 - 00:00

3.1: 00:00 - 02:00, 04:30 - 08:30, 10:30 - 14:30, 16:30 - 20:30, 22:30 - 00:00

3.2: 00:00 - 00:30, 03:00 - 07:00, 09:00 - 13:00, 15:00 - 19:00, 21:00 - 00:00

4.1: 02:00 - 05:30, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 23:30

4.2: 00:00 - 02:30, 05:00 - 09:00, 11:00 - 15:00, 17:00 - 21:00, 23:00 - 00:00

5.1: 00:00 - 01:30, 04:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 22:00 - 00:00

5.2: 01:30 - 05:00, 07:30 - 11:30, 13:30 - 17:30, 19:30 - 23:00

6.1: 00:30 - 04:00, 06:30 - 10:30, 12:30 - 16:30, 18:30 - 22:00

6.2: 00:00 - 03:00, 05:30 - 09:30, 11:30 - 15:30, 17:30 - 21:30, 23:30 - 00:00

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света в Винницкой области 4 февраля6 дополняется

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 4 февраля: дополняется

График отключения света в Хмельницкой области

В Хмельнитчине ситуация остается сложной. Свет в домах будет всего 4,5 часа в сутки.

График отключения света в Хмельницкой области 4 февраля

График отключения света в Волынской области

График отключения света на Волыни 4 февраля

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света в Тернопольской области 4 февраля: дополняется

График отключения света в Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области свет будут отключать один-два раза в сутки. В общей сложности в каждой очереди электроснабжение будет отсутствовать от 3,5 до 7 часов.

График отключения света на Прикарпатье 4 февраля

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света в Закарпатье 4 февраля: дополняется

График отключения света во Львовской области

Во Львовской области свет в среду будут отключать на 4-7 часов дважды в течение суток.

График отключения света на Львовщине 4 февраля

График отключения света в Ровенской области

Ситуация в области сравнительно стабильная, свет будут отключать один-два раза в среднем на 3-7 часов в зависимости от очереди.

График отключения света в Ровенской области 4 февраля

1.1: 00.00-04.00, 14.00-18.00

1.2: 04.00-07.00, 14.00-18.00

2.1: 07.00–10.00, 16.00–19.00

2.2: 07.00-10.00, 16.00-19.00

3.1: 07.00–10.00, 18.00–21.00

3.2: 07.00-10.00, 18.00-21.00

4.1: 10.00-13.00, 19.00-22.00

4.2: 10.00-13.00, 19.00-22.00

5.1: 10.00-14.00, 21.00-00.00

5.2: 10.00-14.00, 21.00-00.00

6.1: 13.00-16.00, 22.00-00.00

6.2: 13.00-16.00

Напомним, в результате российских обстрелов повреждена Трипольская ТЭС возле Киева. Враг хотел максимально отрезать столицу от атомной генерации, но это не удалось. Эксперт рассказал о реальных рисках для Киева.

