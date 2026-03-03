ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
606
Время на прочтение
2 мин

Отключение света 4 марта: актуальные графики для всех областей

ДТЭК и облэнерго анонсировали графики почасовых отключений света на среду, 4 марта, для столицы и всех регионов Украины.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Отключение света в Украине

Отключение света в Украине в среду, 4 марта

В среду, 4 марта, в части регионов Украины с 08:00 до конца суток будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .

График отключения света в Киеве

График отключения света в столице 4 марта:

Группа 1: 10:30-14:00, 21:30-24:00

Группа 2: 11:00-14:30

Группа 3: 12:00-15:30, 23:00-24:00

Группа 4: 12:30-16:00

Группа 5: 14:00–17:30

Группа 6: 14:30-18:00

Группа 7: 15:30-19:30

Группа 8: 16:00–20:00

Группа 9: 08:00-10:30, 17:30-20:30

Группа 10: 08:00-11:00, 18:00-21:30

Группа 11: 08:00–12:00

Группа 12: 10:00-12:30, 19:30-23:00

Группа 13: 10:30-14:00, 21:30-24:00

Группа 14: 11:00–14:30

Группа 15: 12:00-15:30, 23:00-24:00

Группа 16: 12:30–16:00

Группа 17: 14:00–17:30

Группа 18:14:30-18:00

Группа 19:15:30-19:30

Группа 20: 16:00–20:00

Группа 21: 08:00-10:30, 17:30-20:30

Группа 22: 08:00-11:00, 18:00-21:30

Группа 23: 08:00–12:00

Группа 24: 10:00-12:30, 19:30-23:00

Группа 25: 10:30-14:00, 21:30-24:00

Группа 26: 11:00–14:30

Группа 27: 12:00-15:30, 23:00-24:00

Группа 28: 12:30–16:00

Группа 29: 14:30-17:30

Группа 30: 14:30–18:00

Группа 31: 15:30-19:30

Группа 32: 16:00-20:00

Группа 33: 08:00-10:30, 17:30-20:30

Группа 34: 08:00-11:00, 18:00-21:30

Группа 35: 08:00-12:00

Группа 36: 10:00-12:30, 19:30-23:00

Группа 37: 10:00-14:30, 21:30-24:00

Группа 38: 11:00–15:30

Группа 39: 11:30-16:00, 23:00-24:00

Группа 40: 12:00-17:00

Группа 41: 13:00–17:30

Группа 42: 14:00–18:00

Группа 43: 15:30-19:30

Группа 44: 16:00-20:00

Группа 45: 08:00-11:00, 17:30-20:30

Группа 46: 08:00-11:30, 18:00-21:30

Группа 47: 08:00-12:00

Группа 48: 10:00-13:00, 19:30-23:00

Группа 49: 10:30-14:00, 21:30-24:00

Группа 50: 11:00-14:30

Группа 51: 12:00-15:30, 23:00-24:00

Группа 52: 12:30-16:00

Группа 53: 14:00-17:30

Группа 54: 14:30-18:00

Группа 55: 15:30-19:30

Группа 56: 16:00–20:00

Группа 57: 08:00-10:30, 17:30-20:30

Группа 58: 08:00-11:00, 18:00-21:30

Группа 59: 08:00-12:00

Группа 60: 10:00-12:30, 19:30-23:00

График отключения света в Киевской области

График отключения света на Киевщине 4 марта

График отключения света на Киевщине 4 марта

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 4 марта:

1.1: 18:00 - 20:30

1.2: 18:00 - 20:30

2.1: 13:30 - 18:30

2.2: 22:30 - 24:00

3.1: 07:30 - 11:30

3.2: 18:00 - 23:00

4.1: 07:30 - 09:30

4.2: 00:00 - 00:30, 07:30 - 09:30

5.1: 09:00 - 14:00

5.2: 09:00 - 14:00

6.1: 13:30 - 18:30

6.2: 13:30 - 18:30

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 4 марта

График отключения света на Полтавщине 4 марта

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 4 марта: дополняется

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света на Днепропетровщине 4 марта / © ДТЕК

График отключения света на Днепропетровщине 4 марта / © ДТЕК

График отключения света на Днепропетровщине 4 марта / © ДТЕК

График отключения света на Днепропетровщине 4 марта / © ДТЕК

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 4 марта:

Очередь 1.1: 08-10, 20-22

Очередь 1.2: 08-10, 16-18

Очередь 2.1: 08-10, 16-18

Очередь 2.2: 16-18

Очередь 3.1: 12-14

Очередь 3.2: 12-14

Очередь 4.1: 14-16, 22-24

Очередь 4.2: 14-16

Очередь 5.1: 14-16

Очередь 5.2: 10-11, 18-20

Очередь 6.1: 10-12, 18-20

Очередь 6.2: 10-12, 18-20

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 4 марта

График отключения света на Сумщине 4 марта

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области 4 марта: дополняется

График отключения света в Черниговской области

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 4 марта:

1.1: 14:00 - 16:00

1.2: 10:00 - 12:00, 22:00 - 00:00

2.1: 12:00 - 14:00

2.2: 18:00 - 20:00

3.1: 08:00 - 10:00, 20:00 - 22:00

3.2: 12:00 - 14:00

4.1: 16:00 - 18:00

4.2: 08:00 - 10:00

5.1: 18:00 - 20:00

5.2: 16:00 - 18:00

6.1: 10:00 - 12:00

6.2: 14:00 - 16:00

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света на Виннице 2—8 марта

График отключения света на Виннице 2—8 марта

Где не будут отключать свет

В субботу, 28 февраля, отключения света в Черновицкой, Хмельницкой, Одесской , Николаевской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Львовской и Ровенской областях не запланированы.

Напомним, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин прогнозирует, что отключения продлятся минимум месяц . Однако летом отключения света могут снова вернуться.

Новость дополняется
Дата публикации
Количество просмотров
606
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie