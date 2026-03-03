- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 606
- Время на прочтение
- 2 мин
Отключение света 4 марта: актуальные графики для всех областей
ДТЭК и облэнерго анонсировали графики почасовых отключений света на среду, 4 марта, для столицы и всех регионов Украины.
В среду, 4 марта, в части регионов Украины с 08:00 до конца суток будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .
График отключения света в Киеве
График отключения света в столице 4 марта:
Группа 1: 10:30-14:00, 21:30-24:00
Группа 2: 11:00-14:30
Группа 3: 12:00-15:30, 23:00-24:00
Группа 4: 12:30-16:00
Группа 5: 14:00–17:30
Группа 6: 14:30-18:00
Группа 7: 15:30-19:30
Группа 8: 16:00–20:00
Группа 9: 08:00-10:30, 17:30-20:30
Группа 10: 08:00-11:00, 18:00-21:30
Группа 11: 08:00–12:00
Группа 12: 10:00-12:30, 19:30-23:00
Группа 13: 10:30-14:00, 21:30-24:00
Группа 14: 11:00–14:30
Группа 15: 12:00-15:30, 23:00-24:00
Группа 16: 12:30–16:00
Группа 17: 14:00–17:30
Группа 18:14:30-18:00
Группа 19:15:30-19:30
Группа 20: 16:00–20:00
Группа 21: 08:00-10:30, 17:30-20:30
Группа 22: 08:00-11:00, 18:00-21:30
Группа 23: 08:00–12:00
Группа 24: 10:00-12:30, 19:30-23:00
Группа 25: 10:30-14:00, 21:30-24:00
Группа 26: 11:00–14:30
Группа 27: 12:00-15:30, 23:00-24:00
Группа 28: 12:30–16:00
Группа 29: 14:30-17:30
Группа 30: 14:30–18:00
Группа 31: 15:30-19:30
Группа 32: 16:00-20:00
Группа 33: 08:00-10:30, 17:30-20:30
Группа 34: 08:00-11:00, 18:00-21:30
Группа 35: 08:00-12:00
Группа 36: 10:00-12:30, 19:30-23:00
Группа 37: 10:00-14:30, 21:30-24:00
Группа 38: 11:00–15:30
Группа 39: 11:30-16:00, 23:00-24:00
Группа 40: 12:00-17:00
Группа 41: 13:00–17:30
Группа 42: 14:00–18:00
Группа 43: 15:30-19:30
Группа 44: 16:00-20:00
Группа 45: 08:00-11:00, 17:30-20:30
Группа 46: 08:00-11:30, 18:00-21:30
Группа 47: 08:00-12:00
Группа 48: 10:00-13:00, 19:30-23:00
Группа 49: 10:30-14:00, 21:30-24:00
Группа 50: 11:00-14:30
Группа 51: 12:00-15:30, 23:00-24:00
Группа 52: 12:30-16:00
Группа 53: 14:00-17:30
Группа 54: 14:30-18:00
Группа 55: 15:30-19:30
Группа 56: 16:00–20:00
Группа 57: 08:00-10:30, 17:30-20:30
Группа 58: 08:00-11:00, 18:00-21:30
Группа 59: 08:00-12:00
Группа 60: 10:00-12:30, 19:30-23:00
График отключения света в Киевской области
График отключения света в Запорожской области
График отключения света в Запорожской области 4 марта:
1.1: 18:00 - 20:30
1.2: 18:00 - 20:30
2.1: 13:30 - 18:30
2.2: 22:30 - 24:00
3.1: 07:30 - 11:30
3.2: 18:00 - 23:00
4.1: 07:30 - 09:30
4.2: 00:00 - 00:30, 07:30 - 09:30
5.1: 09:00 - 14:00
5.2: 09:00 - 14:00
6.1: 13:30 - 18:30
6.2: 13:30 - 18:30
График отключения света в Полтавской области
График отключения света в Харьковской области
График отключения света в Харьковской области 4 марта: дополняется
График отключения света в Днепропетровской области
График отключения света в Кировоградской области
График отключения света в Кировоградской области 4 марта:
Очередь 1.1: 08-10, 20-22
Очередь 1.2: 08-10, 16-18
Очередь 2.1: 08-10, 16-18
Очередь 2.2: 16-18
Очередь 3.1: 12-14
Очередь 3.2: 12-14
Очередь 4.1: 14-16, 22-24
Очередь 4.2: 14-16
Очередь 5.1: 14-16
Очередь 5.2: 10-11, 18-20
Очередь 6.1: 10-12, 18-20
Очередь 6.2: 10-12, 18-20
График отключения света в Сумской области
График отключения света в Житомирской области.
График отключения света в Житомирской области 4 марта: дополняется
График отключения света в Черниговской области
График отключения света в Черкасской области
График отключения света в Черкасской области 4 марта:
1.1: 14:00 - 16:00
1.2: 10:00 - 12:00, 22:00 - 00:00
2.1: 12:00 - 14:00
2.2: 18:00 - 20:00
3.1: 08:00 - 10:00, 20:00 - 22:00
3.2: 12:00 - 14:00
4.1: 16:00 - 18:00
4.2: 08:00 - 10:00
5.1: 18:00 - 20:00
5.2: 16:00 - 18:00
6.1: 10:00 - 12:00
6.2: 14:00 - 16:00
Графики отключений в Винницкой области
По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.
Где не будут отключать свет
В субботу, 28 февраля, отключения света в Черновицкой, Хмельницкой, Одесской , Николаевской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Львовской и Ровенской областях не запланированы.
Напомним, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин прогнозирует, что отключения продлятся минимум месяц . Однако летом отключения света могут снова вернуться.