Отключение света 4 марта: актуальные графики для всех областей

Отключение света в Украине в среду, 4 марта

В среду, 4 марта, в части регионов Украины с 08:00 до конца суток будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .

График отключения света в Киеве

График отключения света в столице 4 марта:

Группа 1: 10:30-14:00, 21:30-24:00

Группа 2: 11:00-14:30

Группа 3: 12:00-15:30, 23:00-24:00

Группа 4: 12:30-16:00

Группа 5: 14:00–17:30

Группа 6: 14:30-18:00

Группа 7: 15:30-19:30

Группа 8: 16:00–20:00

Группа 9: 08:00-10:30, 17:30-20:30

Группа 10: 08:00-11:00, 18:00-21:30

Группа 11: 08:00–12:00

Группа 12: 10:00-12:30, 19:30-23:00

Группа 13: 10:30-14:00, 21:30-24:00

Группа 14: 11:00–14:30

Группа 15: 12:00-15:30, 23:00-24:00

Группа 16: 12:30–16:00

Группа 17: 14:00–17:30

Группа 18:14:30-18:00

Группа 19:15:30-19:30

Группа 20: 16:00–20:00

Группа 21: 08:00-10:30, 17:30-20:30

Группа 22: 08:00-11:00, 18:00-21:30

Группа 23: 08:00–12:00

Группа 24: 10:00-12:30, 19:30-23:00

Группа 25: 10:30-14:00, 21:30-24:00

Группа 26: 11:00–14:30

Группа 27: 12:00-15:30, 23:00-24:00

Группа 28: 12:30–16:00

Группа 29: 14:30-17:30

Группа 30: 14:30–18:00

Группа 31: 15:30-19:30

Группа 32: 16:00-20:00

Группа 33: 08:00-10:30, 17:30-20:30

Группа 34: 08:00-11:00, 18:00-21:30

Группа 35: 08:00-12:00

Группа 36: 10:00-12:30, 19:30-23:00

Группа 37: 10:00-14:30, 21:30-24:00

Группа 38: 11:00–15:30

Группа 39: 11:30-16:00, 23:00-24:00

Группа 40: 12:00-17:00

Группа 41: 13:00–17:30

Группа 42: 14:00–18:00

Группа 43: 15:30-19:30

Группа 44: 16:00-20:00

Группа 45: 08:00-11:00, 17:30-20:30

Группа 46: 08:00-11:30, 18:00-21:30

Группа 47: 08:00-12:00

Группа 48: 10:00-13:00, 19:30-23:00

Группа 49: 10:30-14:00, 21:30-24:00

Группа 50: 11:00-14:30

Группа 51: 12:00-15:30, 23:00-24:00

Группа 52: 12:30-16:00

Группа 53: 14:00-17:30

Группа 54: 14:30-18:00

Группа 55: 15:30-19:30

Группа 56: 16:00–20:00

Группа 57: 08:00-10:30, 17:30-20:30

Группа 58: 08:00-11:00, 18:00-21:30

Группа 59: 08:00-12:00

Группа 60: 10:00-12:30, 19:30-23:00

График отключения света в Киевской области

График отключения света на Киевщине 4 марта

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 4 марта:

1.1: 18:00 - 20:30

1.2: 18:00 - 20:30

2.1: 13:30 - 18:30

2.2: 22:30 - 24:00

3.1: 07:30 - 11:30

3.2: 18:00 - 23:00

4.1: 07:30 - 09:30

4.2: 00:00 - 00:30, 07:30 - 09:30

5.1: 09:00 - 14:00

5.2: 09:00 - 14:00

6.1: 13:30 - 18:30

6.2: 13:30 - 18:30

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 4 марта

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 4 марта: дополняется

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света на Днепропетровщине 4 марта / © ДТЕК

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 4 марта:

Очередь 1.1: 08-10, 20-22

Очередь 1.2: 08-10, 16-18

Очередь 2.1: 08-10, 16-18

Очередь 2.2: 16-18

Очередь 3.1: 12-14

Очередь 3.2: 12-14

Очередь 4.1: 14-16, 22-24

Очередь 4.2: 14-16

Очередь 5.1: 14-16

Очередь 5.2: 10-11, 18-20

Очередь 6.1: 10-12, 18-20

Очередь 6.2: 10-12, 18-20

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 4 марта

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области 4 марта: дополняется

График отключения света в Черниговской области

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 4 марта:

1.1: 14:00 - 16:00

1.2: 10:00 - 12:00, 22:00 - 00:00

2.1: 12:00 - 14:00

2.2: 18:00 - 20:00

3.1: 08:00 - 10:00, 20:00 - 22:00

3.2: 12:00 - 14:00

4.1: 16:00 - 18:00

4.2: 08:00 - 10:00

5.1: 18:00 - 20:00

5.2: 16:00 - 18:00

6.1: 10:00 - 12:00

6.2: 14:00 - 16:00

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света на Виннице 2—8 марта

Где не будут отключать свет

В субботу, 28 февраля, отключения света в Черновицкой, Хмельницкой, Одесской , Николаевской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Львовской и Ровенской областях не запланированы.

Напомним, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин прогнозирует, что отключения продлятся минимум месяц . Однако летом отключения света могут снова вернуться.

