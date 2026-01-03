- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 198
- Время на прочтение
- 2 мин
Отключение света 4 января: актуальные графики для Киева и всех областей
ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на воскресенье, 4 января, для столицы и всех регионов Украины.
Во всех регионах Украины в воскресенье, 4 января, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .
График отключения света в Киеве
В воскресенье, 4 января, почасовые графики будут действовать круглосуточно только на Правом берегу. На Левом берегу продолжаются экстренные отключения .
График отключения света в Киевской области
График отключения света в Одесской области
В Одесской области из-за значительных повреждений энергообъектов отключение невозможно спрогнозировать , разделить между всеми домами и составить прогнозируемый график. Поэтому в регионе действуют экстренные отключения, чтобы не допустить лишних аварий в поврежденной системе.
График отключения света в Запорожской области
График отключения света в Запорожской области 4 января:
1.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00
1.2: 12:00 - 17:00, 21:00 - 23:30
2.1: 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30
2.2: 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30
3.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
3.2: 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
4.1: 00:00 - 03:30, 16:30 - 21:30
4.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30
5.1: 03:00 - 08:00, 13:30 - 17:00, 21:00 - 24:00
5.2: 05:30 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
6.1: 00:00 - 00:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30
6.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30
График отключения света в Полтавской области
График отключения света в Харьковской области
График отключения света в Харьковской области 4 января:
1.1 07:00–10:30; 14:00–21:00
1.2 07:00–10:30; 14:00–21:00
2.1 07:00–10:30; 17:30-21:00
2.2 07:00-10:30; 17:30-21:00
3.1 10:30–14:00; 21:00-24:00
3.2 00:00–03:30; 10:30-14:00; 21:00-24:00
4.1 00:00–03:30; 10:30-14:00; 17:30-24:00
4.2 00:00–03:30; 08:00–14:00; 17:30-24:00
5.1 06:00–07:00; 14:00–17:30
5.2 03:30-07:00; 14:00–17:30
6.1 03:30-07:00; 14:00–17:30; 21:00-23:00
6.2 03:30-07:00; 10:30-17:30
График отключения света в Днепропетровской области
График отключения света в Кировоградской области
График отключения света в Кировоградской области 4 января: дополняется
График отключения света в Сумской области
График отключения света в Житомирской области.
График отключения света в Черниговской области
График отключения света в Черкасской области
График отключения света в Черкасской области 4 января:
1.1 14:00 - 16:00
1.2 14:00 - 16:00, 20:00 - 22:00
2.1 12:00 - 14:00, 22:00 - 24:00
2.2 12:00 - 14:00
3.1 10:00 - 12:00, 20:00 - 22:00
3.2 10:00 - 12:00
4.1 14:00 - 16:00
4.2 08:00 - 10:00, 18:00 - 20:00
5.1 16:00 - 19:00
5.2 16:00 - 18:00
6.1 16:00 - 18:00
6.2 08:00 - 10:00, 18:00 - 20:00
Графики отключений в Винницкой области
По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.
На Волыни, Прикарпатье, Закарпатье и Львовской и Ровенской областях отключения электроэнергии 2 января не запланированы.
Также в воскресенье свет не планируют выключать в Николаевской, Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской областях .
Напомним, украинцам советуют, стоит готовиться к тому, что графики отключений будут действовать до конца зимы . Эксперты сделали нелестный прогноз, но все будет зависеть от интенсивности вражеских обстрелов.