Отключение света 4 января: актуальные графики для Киева и всех областей

Отключение света в Украине в воскресенье, 4 января

Реклама

Во всех регионах Украины в воскресенье, 4 января, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .

График отключения света в Киеве

В воскресенье, 4 января, почасовые графики будут действовать круглосуточно только на Правом берегу. На Левом берегу продолжаются экстренные отключения .

Реклама

График отключения света в столице 4 января / © ДТЕК

График отключения света в столице 4 января / © ДТЕК

График отключения света в Киевской области

График отключения света на Киевщине 4 января / © ДТЕК

График отключения света на Киевщине 4 января / © ДТЕК

График отключения света в Одесской области

В Одесской области из-за значительных повреждений энергообъектов отключение невозможно спрогнозировать , разделить между всеми домами и составить прогнозируемый график. Поэтому в регионе действуют экстренные отключения, чтобы не допустить лишних аварий в поврежденной системе.

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 4 января:

1.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00

1.2: 12:00 - 17:00, 21:00 - 23:30

Реклама

2.1: 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

2.2: 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

3.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

3.2: 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

Реклама

4.1: 00:00 - 03:30, 16:30 - 21:30

4.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

5.1: 03:00 - 08:00, 13:30 - 17:00, 21:00 - 24:00

5.2: 05:30 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

Реклама

6.1: 00:00 - 00:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

6.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 4 января

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 4 января:

1.1 07:00–10:30; 14:00–21:00

Реклама

1.2 07:00–10:30; 14:00–21:00

2.1 07:00–10:30; 17:30-21:00

2.2 07:00-10:30; 17:30-21:00

3.1 10:30–14:00; 21:00-24:00

Реклама

3.2 00:00–03:30; 10:30-14:00; 21:00-24:00

4.1 00:00–03:30; 10:30-14:00; 17:30-24:00

4.2 00:00–03:30; 08:00–14:00; 17:30-24:00

5.1 06:00–07:00; 14:00–17:30

Реклама

5.2 03:30-07:00; 14:00–17:30

6.1 03:30-07:00; 14:00–17:30; 21:00-23:00

6.2 03:30-07:00; 10:30-17:30

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света на Днепропетровщине 4 января / © ДТЕК

График отключения света на Днепропетровщине 4 января / © ДТЕК

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 4 января: дополняется

Реклама

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 4 января

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света на Житомирщине 4 января

График отключения света в Черниговской области

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 4 января:

1.1 14:00 - 16:00

1.2 14:00 - 16:00, 20:00 - 22:00

2.1 12:00 - 14:00, 22:00 - 24:00

Реклама

2.2 12:00 - 14:00

3.1 10:00 - 12:00, 20:00 - 22:00

3.2 10:00 - 12:00

4.1 14:00 - 16:00

Реклама

4.2 08:00 - 10:00, 18:00 - 20:00

5.1 16:00 - 19:00

5.2 16:00 - 18:00

6.1 16:00 - 18:00

Реклама

6.2 08:00 - 10:00, 18:00 - 20:00

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

На Волыни, Прикарпатье, Закарпатье и Львовской и Ровенской областях отключения электроэнергии 2 января не запланированы.

Также в воскресенье свет не планируют выключать в Николаевской, Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской областях .

Реклама

Напомним, украинцам советуют, стоит готовиться к тому, что графики отключений будут действовать до конца зимы . Эксперты сделали нелестный прогноз, но все будет зависеть от интенсивности вражеских обстрелов.