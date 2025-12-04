- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 459
- Время на прочтение
- 2 мин
Отключение света 5 декабря: актуальные графики для Киева и всех областей
ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на пятницу, 5 декабря, для столицы и всех регионов Украины.
Во всех регионах Украины в пятницу, 5 декабря, будут действовать графики почасовых отключений света. Причина отключений — последствия российских атак на украинскую энергосистему.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.
График отключения света в Киеве
График отключения света в Киевской области
График отключения света в Полтавской области
График отключения света в Харьковской области
График отключения света в Харьковской области 5 декабря:
1.1: 10:00-13:30; 17:00-18:00
1.2: 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-22:00
2.1: 08:00-13:30; 20:00-22:00
2.2: 10:00-13:30; 20:00-24:00
3.1: 14:00-17:00
3.2: 03:00-06:00; 10:00-17:00
4.1: 13:30-17:00
4.2: 13:30-17:00
5.1: 06:00-10:00; 13:30-20:00
5.2: 06:00-10:00; 13:30-20:00
6.1: 08:00-10:00; 17:00-20:00
6.2: 06:00-10:00; 17:00-20:00
График отключения света в Днепропетровской области
График отключения света в Сумской области
График отключения света в Черкасской области
График отключения света в Черкасской области 5 декабря:
1.1: 11:00 — 14:00, 17:00 — 19:00, 23:00 — 24:00
1.2: 11:00 — 14:00, 17:00 — 19:00
2.1: 08:00 — 11:00, 17:00 — 19:00
2.2: 08:00 — 11:00, 17:00 — 19:00, 21:00 — 23:00
3.1: 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 19:00 — 21:00
3.2: 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 19:00 — 21:00
4.1: 06:00 — 08:00, 14:00 — 17:00, 19:00 — 21:00
4.2: 11:00 — 14:00, 17:00 — 19:00
5.1: 14:00 — 17:00, 19:00 — 21:00
5.2: 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 23:00
6.1: 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00
6.2: 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00
График отключения света в Тернопольской области
График отключения света в Ивано-Франковской области
График отключения света во Львовской области
График отключения света в Ровенской области
Напомним, в ДТЭК объяснили, почему больше света дают ночью, а не днем. По словам энергетиков, ночью потребление электричества значительно ниже, чем днем.