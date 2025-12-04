Отключение света 5 декабря: актуальные графики для Киева и всех областей

Отключение света в Украине в пятницу, 5 декабря / © ТСН.ua

Во всех регионах Украины в пятницу, 5 декабря, будут действовать графики почасовых отключений света. Причина отключений — последствия российских атак на украинскую энергосистему.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

График отключения света в Киеве

График отключения света в столице 5 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Киевской области

График отключения света на Киевщине 5 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 5 декабря

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 5 декабря:

1.1: 10:00-13:30; 17:00-18:00

1.2: 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-22:00

2.1: 08:00-13:30; 20:00-22:00

2.2: 10:00-13:30; 20:00-24:00

3.1: 14:00-17:00

3.2: 03:00-06:00; 10:00-17:00

4.1: 13:30-17:00

4.2: 13:30-17:00

5.1: 06:00-10:00; 13:30-20:00

5.2: 06:00-10:00; 13:30-20:00

6.1: 08:00-10:00; 17:00-20:00

6.2: 06:00-10:00; 17:00-20:00

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света в Днепропетровской области 5 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 5 декабря

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 5 декабря:

1.1: 11:00 — 14:00, 17:00 — 19:00, 23:00 — 24:00

1.2: 11:00 — 14:00, 17:00 — 19:00

2.1: 08:00 — 11:00, 17:00 — 19:00

2.2: 08:00 — 11:00, 17:00 — 19:00, 21:00 — 23:00

3.1: 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 19:00 — 21:00

3.2: 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 19:00 — 21:00

4.1: 06:00 — 08:00, 14:00 — 17:00, 19:00 — 21:00

4.2: 11:00 — 14:00, 17:00 — 19:00

5.1: 14:00 — 17:00, 19:00 — 21:00

5.2: 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 23:00

6.1: 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00

6.2: 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света на Тернопольщине 5 декабря

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света в Прикарпатье 5 декабря

График отключения света во Львовской области

График отключения света на Львовщине 5 декабря

График отключения света в Ровенской области

График отключения света на Ровенщине 5 декабря

Напомним, в ДТЭК объяснили, почему больше света дают ночью, а не днем. По словам энергетиков, ночью потребление электричества значительно ниже, чем днем.