ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
35
Время на прочтение
1 мин

Отключение света 5 декабря: где и когда не будет электричества

По указанию «Укрэнерго» графики отключений во всех регионах в пятницу, 5 декабря, будут применяться круглые сутки.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Отключение света 5 декабря

Отключение света 5 декабря / © ТСН.ua

Завтра, 5 декабря, во всех регионах Украины будут снова действовать графики отключений света.

Об этом передает «Укрэнерго».

Графики почасовых отключений:

  • с 00:00 до 23:59 — объемом от 0,5 до 3 очередей.

Графики ограничения мощности:

  • с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей.

«Укрэнерго» предупреждает, что в течение суток графики применения ограничений могут быть изменены. Точные графики отключений можно посмотреть на сайтах облэнерго вашего региона и ДТЭК. Также графики отключений публикуют прессслужбы местных территориальных громад и большинство глав ОВА в своих соцсетях.

Украинцев просят потреблять электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику.

Напомним, эксперт дал советы, как выжить в Украине без газа, света и воды.

Дата публикации
Количество просмотров
35
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie