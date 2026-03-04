Отключение света 5 марта: актуальные графики для всех областей

Отключение света в Украине в четверг, 5 марта

Во всех регионах Украины в четверг, 5 марта, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

График отключения света в Киеве

График отключения света в столице 5 марта: дополняется

График отключения света в Киевской области

График отключения света на Киевщине 5 марта / © ДТЕК

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 5 марта:

1.1: 12:00 - 17:00

1.2: 13:30 - 17:002.1: 07:30 - 11:30

2.2: 00:00 - 00:30, 16:30 - 20:30

3.1: 21:00 - 24:00

4.1: 07:30 - 12:30

4.2: 16:30 - 20:30

5.1: 12:00 - 17:00

6.1: 16:30 - 21:30

6.2: 07:30 - 12:30

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 5 марта

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 5 марта: дополняется

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света на Днепропетровщине 5 марта / © ДТЕК

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света на Кировоградщине 5 марта

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 5 марта

График отключения света в Черниговской области

График отключения света на Черниговщине 5 марта

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 5 марта: дополняется

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света на Виннице 2—8 марта

Где не будут отключать свет

В субботу, 28 февраля, отключения света в Житомирской, Черновицкой, Хмельницкой, Одесской , Николаевской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Львовской и Ровенской областях не запланированы.

Напомним, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин прогнозирует, что отключения продлятся минимум месяц . Однако летом отключения света могут снова вернуться.