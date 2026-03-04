- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 432
- Время на прочтение
- 2 мин
Отключение света 5 марта: актуальные графики для всех областей
ДТЭК и облэнерго анонсировали графики почасовых отключений света на четверг, 5 марта, для столицы и всех регионов Украины.
Во всех регионах Украины в четверг, 5 марта, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.
График отключения света в Киеве
График отключения света в столице 5 марта: дополняется
График отключения света в Киевской области
График отключения света в Запорожской области
График отключения света в Запорожской области 5 марта:
1.1: 12:00 - 17:00
1.2: 13:30 - 17:002.1: 07:30 - 11:30
2.2: 00:00 - 00:30, 16:30 - 20:30
3.1: 21:00 - 24:00
4.1: 07:30 - 12:30
4.2: 16:30 - 20:30
5.1: 12:00 - 17:00
6.1: 16:30 - 21:30
6.2: 07:30 - 12:30
График отключения света в Полтавской области
График отключения света в Харьковской области
График отключения света в Харьковской области 5 марта: дополняется
График отключения света в Днепропетровской области
График отключения света в Кировоградской области
График отключения света в Сумской области
График отключения света в Черниговской области
График отключения света в Черкасской области
График отключения света в Черкасской области 5 марта: дополняется
Графики отключений в Винницкой области
По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.
Где не будут отключать свет
В субботу, 28 февраля, отключения света в Житомирской, Черновицкой, Хмельницкой, Одесской , Николаевской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Львовской и Ровенской областях не запланированы.
Напомним, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин прогнозирует, что отключения продлятся минимум месяц . Однако летом отключения света могут снова вернуться.